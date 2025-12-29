Депутат Рады призвал признать Зеленского террористом

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Уехавший с Украины депутат Верховной рады Артем Дмитрук на фоне попытки Киева атаковать резиденцию Владимира Путина призвал признать Владимира Зеленского террористом, а его окружение - террористическим режимом.
Ранее в понедельник глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ в Новгородской области с применением 91 БПЛА, все беспилотники были уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. По словам Лаврова, Россия на фоне террористической атаки киевского режима на резиденцию президента РФ в Новгородской области не намерена выходить из переговорного процесса с США. Однако, по его словам, переговорная позиция РФ будет пересмотрена. Помощник президента РФ Юрий Ушаков охарактеризовал как государственный терроризм попытку Киева атаковать резиденцию Путина в Новгородской области.
"В очередной раз обращаюсь ко всем мировым лидерам, участвующим в процессе урегулирования украинского вопроса. Необходимо признать Зеленского террористом, а всё его окружение - террористическим режимом, и действовать в соответствии с международными протоколами и требованиями по борьбе с терроризмом", - написал Дмитрук в своем Telegram-канале.
Он также добавил, что простые украинцы находятся в плену у этого террористического режима и продолжают гибнуть.