Депутат Рады призвал признать Зеленского террористом - РИА Новости, 29.12.2025
20:05 29.12.2025
Депутат Рады призвал признать Зеленского террористом
Депутат Рады призвал признать Зеленского террористом
Уехавший с Украины депутат Верховной рады Артем Дмитрук на фоне попытки Киева атаковать резиденцию Владимира Путина призвал признать Владимира Зеленского... РИА Новости, 29.12.2025
Депутат Рады призвал признать Зеленского террористом

Депутат Рады Дмитрук призвал признать Зеленского террористом

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Уехавший с Украины депутат Верховной рады Артем Дмитрук на фоне попытки Киева атаковать резиденцию Владимира Путина призвал признать Владимира Зеленского террористом, а его окружение - террористическим режимом.
Ранее в понедельник глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ в Новгородской области с применением 91 БПЛА, все беспилотники были уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. По словам Лаврова, Россия на фоне террористической атаки киевского режима на резиденцию президента РФ в Новгородской области не намерена выходить из переговорного процесса с США. Однако, по его словам, переговорная позиция РФ будет пересмотрена. Помощник президента РФ Юрий Ушаков охарактеризовал как государственный терроризм попытку Киева атаковать резиденцию Путина в Новгородской области.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
"Убьет еще сотни тысяч". В Раде сделали громкое заявление о Зеленском
Вчера, 16:53
"В очередной раз обращаюсь ко всем мировым лидерам, участвующим в процессе урегулирования украинского вопроса. Необходимо признать Зеленского террористом, а всё его окружение - террористическим режимом, и действовать в соответствии с международными протоколами и требованиями по борьбе с терроризмом", - написал Дмитрук в своем Telegram-канале.
Он также добавил, что простые украинцы находятся в плену у этого террористического режима и продолжают гибнуть.
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
В Раде потребовали от Зеленского встречи для информирования о переговорах
Вчера, 19:42
 
В миреРоссияНовгородская областьКиевВладимир ЗеленскийАртем ДмитрукВладимир ПутинВерховная Рада Украины
 
 
