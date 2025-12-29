В Раде допустили принятие непопулярных решений для урегулирования конфликта

МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Депутат Верховной рады Даниил Гетманцев допустил принятие непопулярных, но нужных для урегулирования конфликта на Украине решений.
Накануне президент США Дональд Трамп по итогам встречи с Владимиром Зеленским во Флориде заявил, что вопрос положений мирного урегулирования конфликта на Украине потребует проведения референдума или голосования в парламенте.
"Многие спрашивают, способен ли парламент ратифицировать сложные, но необходимые решения о мире? Думаю, не все, но большинство Рады, убежден, осознает свою ответственность перед историей и народом в сохранении независимости страны и обеспечении ее будущего. Поэтому возможность принять непопулярные, но нужные решения, есть", - написал Гетманцев в своем Telegram-канале.
Какие именно решения он имеет в виду, он не уточнил.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев 20-21 декабря провел переговоры в Майами со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.