В Раде допустили принятие непопулярных решений для урегулирования конфликта - РИА Новости, 29.12.2025
11:49 29.12.2025
В Раде допустили принятие непопулярных решений для урегулирования конфликта
В Раде допустили принятие непопулярных решений для урегулирования конфликта - РИА Новости, 29.12.2025
В Раде допустили принятие непопулярных решений для урегулирования конфликта
Депутат Верховной рады Даниил Гетманцев допустил принятие непопулярных, но нужных для урегулирования конфликта на Украине решений. РИА Новости, 29.12.2025
в мире, россия, сша, украина, даниил гетманцев, стив уиткофф, джаред кушнер, верховная рада украины, российский фонд прямых инвестиций, мирный план сша по украине
В мире, Россия, США, Украина, Даниил Гетманцев, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, Верховная Рада Украины, Российский фонд прямых инвестиций, Мирный план США по Украине
В Раде допустили принятие непопулярных решений для урегулирования конфликта

Депутат Рады Гетманцев допустил принятие непопулярных решений по Украине

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины
Здание Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Здание Верховной рады Украины. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Депутат Верховной рады Даниил Гетманцев допустил принятие непопулярных, но нужных для урегулирования конфликта на Украине решений.
Накануне президент США Дональд Трамп по итогам встречи с Владимиром Зеленским во Флориде заявил, что вопрос положений мирного урегулирования конфликта на Украине потребует проведения референдума или голосования в парламенте.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Мар-а-Лаго во Флориде. 28 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Итоги переговоров Трампа и Зеленского разрушили план Киева, пишут СМИ
Вчера, 08:19
"Многие спрашивают, способен ли парламент ратифицировать сложные, но необходимые решения о мире? Думаю, не все, но большинство Рады, убежден, осознает свою ответственность перед историей и народом в сохранении независимости страны и обеспечении ее будущего. Поэтому возможность принять непопулярные, но нужные решения, есть", - написал Гетманцев в своем Telegram-канале.
Какие именно решения он имеет в виду, он не уточнил.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев 20-21 декабря провел переговоры в Майами со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Мар-а-Лаго во Флориде. 28 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Зеленский удивился словам Трампа о том, что Россия желает Украине успеха
Вчера, 02:05
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
"Козлы отпущения". В Германии началась паника из-за угрозы от Украины
28 декабря, 19:47
 
В миреРоссияСШАУкраинаДаниил ГетманцевСтив УиткоффДжаред КушнерВерховная Рада УкраиныРоссийский фонд прямых инвестицийМирный план США по Украине
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
