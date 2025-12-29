https://ria.ru/20251229/putin-2065521390.html
Путин назначил членов наблюдательного совета Курчатовского института
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении членов наблюдательного совета Курчатовского института, соответствующий документ опубликован в понедельник РИА Новости, 29.12.2025
