Путин заявил Трампу, что атака ВСУ на резиденцию не останется без ответа

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил президенту США Дональду Трампу, что попытка атаки ВСУ на госрезиденцию в Новгородской области не останется без ответа, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.