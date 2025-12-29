Рейтинг@Mail.ru
Путин заявил Трампу, что атака ВСУ на резиденцию не останется без ответа - РИА Новости, 29.12.2025
Специальная военная операция на Украине
 
19:40 29.12.2025
Путин заявил Трампу, что атака ВСУ на резиденцию не останется без ответа
Дональд Трамп и Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил президенту США Дональду Трампу, что попытка атаки ВСУ на госрезиденцию в Новгородской области не останется без ответа, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
"И, конечно, Владимир Путин обратил внимание своего коллеги, обратил внимание Дональда Трампа, что фактически сразу же после, как американская сторона считает, успешного переговорного раунда в Мар-а-Лаго, киевский режим предпринял террористическую атаку с масштабным использованием беспилотников дальнего действия, атаку на государственную резиденцию президента России в Новгородской области. С нашей стороны четко заявлено, что подобные безрассудные террористические действия, естественно, не останутся без самого серьезного ответа", - сказал Ушаков журналистам.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ в Новгородской области с применением 91 БПЛА, все БПЛА уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. По словам Лаврова, Россия на фоне террористической атаки киевского режима на резиденцию президента РФ в Новгородской области не намерена выходить из переговорного процесса с США.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Зеленский не признал атаку ВСУ на резиденцию Путина
Специальная военная операция на УкраинеРоссияНовгородская областьСШАВладимир ПутинДональд ТрампЮрий УшаковВооруженные силы Украины
 
 
