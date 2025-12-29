Путин обратил внимание Трампа на атаку ВСУ, заявил Ушаков

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обратил внимание президента США Дональда Трампа, что почти сразу после переговоров в Мар-а-Лаго Киев предпринял попытку атаки с применением БПЛА на госрезиденцию президента РФ в Новгородской области, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"И, конечно, Владимир Путин обратил внимание своего коллеги, обратил внимание Дональда Трампа, что фактически сразу же после, как американская сторона считает, успешного переговорного раунда в Мар-а-Лаго, Киевский режим предпринял террористическую атаку с масштабным использованием беспилотников дальнего действия, атаку на государственную резиденцию президента России в Новгородской области", - сказал Ушаков журналистам.
Ранее в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ в Новгородской области с применением 91 БПЛА, все БПЛА уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. По словам Лаврова, Россия на фоне террористической атаки киевского режима на резиденцию президента РФ в Новгородской области не намерена выходить из переговорного процесса с США. Однако, по его словам, переговорная позиция РФ будет пересмотрена.