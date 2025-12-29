Рейтинг@Mail.ru
Путин обратил внимание Трампа на атаку ВСУ, заявил Ушаков - РИА Новости, 29.12.2025
19:26 29.12.2025 (обновлено: 19:46 29.12.2025)
Путин обратил внимание Трампа на атаку ВСУ, заявил Ушаков
в мире
россия
киев
новгородская область
владимир путин
дональд трамп
юрий ушаков
россия
киев
новгородская область
в мире, россия, киев, новгородская область, владимир путин, дональд трамп, юрий ушаков
В мире, Россия, Киев, Новгородская область, Владимир Путин, Дональд Трамп, Юрий Ушаков
© РИА Новости / Илья ПиталевПомощник президента РФ Юрий Ушаков
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обратил внимание президента США Дональда Трампа, что почти сразу после переговоров в Мар-а-Лаго Киев предпринял попытку атаки с применением БПЛА на госрезиденцию президента РФ в Новгородской области, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"И, конечно, Владимир Путин обратил внимание своего коллеги, обратил внимание Дональда Трампа, что фактически сразу же после, как американская сторона считает, успешного переговорного раунда в Мар-а-Лаго, Киевский режим предпринял террористическую атаку с масштабным использованием беспилотников дальнего действия, атаку на государственную резиденцию президента России в Новгородской области", - сказал Ушаков журналистам.
Ранее в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ в Новгородской области с применением 91 БПЛА, все БПЛА уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. По словам Лаврова, Россия на фоне террористической атаки киевского режима на резиденцию президента РФ в Новгородской области не намерена выходить из переговорного процесса с США. Однако, по его словам, переговорная позиция РФ будет пересмотрена.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Мар-а-Лаго во Флориде - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Трамп рекомендовал Зеленскому не пытаться получить передышку для ВСУ
