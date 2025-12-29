Путин обратил внимание Трампа на атаку ВСУ, заявил Ушаков

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обратил внимание президента США Дональда Трампа, что почти сразу после переговоров в Мар-а-Лаго Киев предпринял попытку атаки с применением БПЛА на госрезиденцию президента РФ в Новгородской области, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.