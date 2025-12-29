https://ria.ru/20251229/putin-2065498615.html
Путин рассказал Трампу о попытке ВСУ атаковать его резиденцию
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Дональд Трамп был шокирован и возмущен попыткой Киева атаковать госрезиденцию Владимира Путина в Новгородской области, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
"Путин обратил внимание своего коллеги, <...> что фактически сразу же после, как американская сторона считает, успешного переговорного раунда в Мар-а-Лаго киевский режим предпринял террористическую атаку с масштабным использованием беспилотников дальнего действия. <...> С нашей стороны четко заявлено, что подобные безрассудные террористические действия, естественно, не останутся без самого серьезного ответа".
Юрий Ушаков
помощник президента России
Это произошло в ночь с 28 на 29 декабря с применением 91 ударного БПЛА, их уничтожили силами ПВО.
Как рассказал Ушаков, президент США, говоря о попытке террористической атаки ВСУ, заявил, что даже не мог предположить такие сумасшедшие действия.
"Это, несомненно, повлияет на американские подходы в контексте работы с Зеленским, которому нынешняя администрация, как сказал сам Трамп, слава богу, не давала Tomahawk".
Юрий Ушаков
помощник президента России
Представитель Кремля также привел другие детали нового телефонного разговора лидеров России и США:
- Трамп проинформировал Путина о некоторых достигнутых командой главы киевского режима результатах.
"Зеленскому было рекомендовано даже не пытаться получить передышку для своих вооруженных сил, а ориентироваться на достижение комплексной договоренности, которая вела бы к реальному завершению вооруженного конфликта".
Юрий Ушаков
помощник президента России
- Москва видит в предложениях Киева по урегулированию ситуации поле для интерпретаций, чтобы уклониться от обязательств.
- Позиция России будет пересмотрена по целому ряду достигнутых ранее с США договоренностей и развязок в переговорах по Украине.
"Об этом было заявлено очень четко. И американцы должны отнестись к этому с пониманием. С учетом осуществляемого Киевом государственного терроризма российская сторона не может поступить иначе".
Юрий Ушаков
помощник президента России
- Путин подчеркнул, что Москва намерена плотно и плодотворно работать с Вашингтоном для поиска путей для достижения мира.
Сам Трамп позднее рассказал, что очень разозлился, узнав об атаке ВСУ на резиденцию российского лидера. Он также назвал беседу с Путиным крайне продуктивной. По его словам, для достижения мира на Украине остается урегулировать еще несколько сложных вопросов.
Предыдущий разговор президентов России и США прошел накануне перед переговорами Трампа с Владимиром Зеленским
во Флориде. Он длился один час 15 минут, носил дружеский и деловой характер. Путин призвал коллегу и впредь ориентироваться на понимания, достигнутые в Анкоридже. Американский лидер, в свою очередь, заявил, что убедился в стремлении Москвы к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине.
Как отметил сегодня глава МИД Сергей Лавров, Россия после террористической атаки киевского режима не намерена выходить из переговорного процесса с США.