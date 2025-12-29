Путин рассказал Трампу о попытке ВСУ атаковать его резиденцию

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Дональд Трамп был шокирован и возмущен попыткой Киева атаковать госрезиденцию Владимира Путина в Новгородской области, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

« "Путин обратил внимание своего коллеги, <...> что фактически сразу же после, как американская сторона считает, успешного переговорного раунда в Мар-а-Лаго киевский режим предпринял террористическую атаку с масштабным использованием беспилотников дальнего действия. <...> С нашей стороны четко заявлено, что подобные безрассудные террористические действия, естественно, не останутся без самого серьезного ответа". Юрий Ушаков помощник президента России помощник президента России

Это произошло в ночь с 28 на 29 декабря с применением 91 ударного БПЛА, их уничтожили силами ПВО.

Как рассказал Ушаков, президент США, говоря о попытке террористической атаки ВСУ, заявил, что даже не мог предположить такие сумасшедшие действия.

« "Это, несомненно, повлияет на американские подходы в контексте работы с Зеленским, которому нынешняя администрация, как сказал сам Трамп, слава богу, не давала Tomahawk". Юрий Ушаков помощник президента России помощник президента России

Представитель Кремля также привел другие детали нового телефонного разговора лидеров России и США:

Трамп проинформировал Путина о некоторых достигнутых командой главы киевского режима результатах.

« "Зеленскому было рекомендовано даже не пытаться получить передышку для своих вооруженных сил, а ориентироваться на достижение комплексной договоренности, которая вела бы к реальному завершению вооруженного конфликта". Юрий Ушаков помощник президента России помощник президента России

Москва видит в предложениях Киева по урегулированию ситуации поле для интерпретаций, чтобы уклониться от обязательств.

Позиция России будет пересмотрена по целому ряду достигнутых ранее с США договоренностей и развязок в переговорах по Украине.

« "Об этом было заявлено очень четко. И американцы должны отнестись к этому с пониманием. С учетом осуществляемого Киевом государственного терроризма российская сторона не может поступить иначе". Юрий Ушаков помощник президента России помощник президента России

Путин подчеркнул, что Москва намерена плотно и плодотворно работать с Вашингтоном для поиска путей для достижения мира.

Сам Трамп позднее рассказал, что очень разозлился, узнав об атаке ВСУ на резиденцию российского лидера. Он также назвал беседу с Путиным крайне продуктивной. По его словам, для достижения мира на Украине остается урегулировать еще несколько сложных вопросов.

Предыдущий разговор президентов России и США прошел накануне перед переговорами Трампа с Владимиром Зеленским во Флориде. Он длился один час 15 минут, носил дружеский и деловой характер. Путин призвал коллегу и впредь ориентироваться на понимания, достигнутые в Анкоридже. Американский лидер, в свою очередь, заявил, что убедился в стремлении Москвы к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине.