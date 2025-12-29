Рейтинг@Mail.ru
Путин провел 17 контактов с представителями США в 2025 году
19:18 29.12.2025 (обновлено: 20:45 29.12.2025)
Путин провел 17 контактов с представителями США в 2025 году
Президент России Владимир Путин в 2025 году провел 17 контактов с представителями США, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 29.12.2025
в мире, россия, сша, владимир путин, юрий ушаков
В мире, Россия, США, Владимир Путин, Юрий Ушаков
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в 2025 году провел 17 контактов с представителями США, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"В уходящем году президентом России, нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным, проведено 17 контактов с американскими представителями", - сказал он журналистам.
Ушаков уточнил, что эти контакты включают визит главы российского государства на Аляску для встречи с президентом США Дональдом Трампом, десять телефонных разговоров с американским лидером, а также шесть встреч со специальными посланниками президента США.
Дональд Трамп и Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Телефонный разговор Путина и Трампа стал десятым с начала года
Заголовок открываемого материала