https://ria.ru/20251229/putin-2065498487.html
Путин провел 17 контактов с представителями США в 2025 году
Путин провел 17 контактов с представителями США в 2025 году - РИА Новости, 29.12.2025
Путин провел 17 контактов с представителями США в 2025 году
Президент России Владимир Путин в 2025 году провел 17 контактов с представителями США, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T19:18:00+03:00
2025-12-29T19:18:00+03:00
2025-12-29T20:45:00+03:00
в мире
россия
сша
владимир путин
юрий ушаков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1b/2065002501_0:0:3037:1709_1920x0_80_0_0_7a06a68a785e76fb38d4dc4eb96f80f9.jpg
https://ria.ru/20251229/putin-2065496543.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1b/2065002501_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_d6db6a7d66e270b66fb7d7780afd7380.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, владимир путин, юрий ушаков
В мире, Россия, США, Владимир Путин, Юрий Ушаков
Путин провел 17 контактов с представителями США в 2025 году
Ушаков: Путин в 2025 году провел 17 контактов с представителями США