Путин наградил орденами Дружбы Галицкого и Гаджиева
Путин наградил орденами Дружбы Галицкого и Гаджиева - РИА Новости, 29.12.2025
Путин наградил орденами Дружбы Галицкого и Гаджиева
Президент РФ Владимир Путин наградил орденами дружбы президента футбольного клуба "Краснодар" Сергея Галицкого и президента махачкалинского "Динамо" Гаджи... РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T16:56:00+03:00
2025-12-29T16:56:00+03:00
2025-12-29T17:16:00+03:00
владимир путин
россия
республика дагестан
сергей галицкий
