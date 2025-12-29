Рейтинг@Mail.ru
16:56 29.12.2025 (обновлено: 17:16 29.12.2025)
Путин наградил орденами Дружбы Галицкого и Гаджиева
Путин наградил орденами Дружбы Галицкого и Гаджиева

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил орденами дружбы президента футбольного клуба "Краснодар" Сергея Галицкого и президента махачкалинского "Динамо" Гаджи Гаджиева, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"За заслуги в развитии физической культуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу наградить: орденом дружбы Гаджиева Гаджи Муслимовича - президента автономной некоммерческой организации "Футбольный клуб Динамо", Республика Дагестан; Галицкого Сергея Николаевича - президента общества с ограниченной ответственностью "Футбольный клуб "Краснодар", - говорится в документе.
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по ситуации в зоне специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Путин наградил орденом Пирогова коллектив Центра хирургии им. Петровского
Владимир ПутинРоссияРеспублика ДагестанСергей Галицкий
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
