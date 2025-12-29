Рейтинг@Mail.ru
Путин объявил благодарность вице-губернатору Петербурга Пиотровскому - РИА Новости, 29.12.2025
15:19 29.12.2025
https://ria.ru/20251229/putin-2065434343.html
Путин объявил благодарность вице-губернатору Петербурга Пиотровскому
Путин объявил благодарность вице-губернатору Петербурга Пиотровскому - РИА Новости, 29.12.2025
Путин объявил благодарность вице-губернатору Петербурга Пиотровскому
Президент России Владимир Путин объявил благодарность вице-губернатору Санкт-Петербурга Борису Пиотровскому, следует из распоряжения главы государства. РИА Новости, 29.12.2025
россия
санкт-петербург
борис пиотровский
владимир путин
россия
санкт-петербург
россия, санкт-петербург, борис пиотровский, владимир путин
Россия, Санкт-Петербург, Борис Пиотровский, Владимир Путин
Путин объявил благодарность вице-губернатору Петербурга Пиотровскому

Вице-губернатор Петербурга Пиотровский получил благодарность президента России

© Фото : пресс-служба администрации Санкт‑ПетербургаБорис Пиотровский
Борис Пиотровский - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© Фото : пресс-служба администрации Санкт‑Петербурга
Борис Пиотровский. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин объявил благодарность вице-губернатору Санкт-Петербурга Борису Пиотровскому, следует из распоряжения главы государства.
"Объявить благодарность президента Российской Федерации… Пиотровскому Борису Михайловичу – вице-губернатору Санкт-Петербурга", - говорится в документе.
Согласно тексту распоряжения, благодарность объявлена за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.
Борис Пиотровский занимает должность вице-губернатора Санкт-Петербурга с января 2021 года. Курирует вопросы культуры, спорта, туризма, печати, а также внутренней политики и взаимодействия с религиозными объединениями.
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Путин наградил почетной грамотой Каприна и Ревишвили
Вчера, 14:48
 
РоссияСанкт-ПетербургБорис ПиотровскийВладимир Путин
 
 
