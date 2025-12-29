https://ria.ru/20251229/putin-2065434343.html
Путин объявил благодарность вице-губернатору Петербурга Пиотровскому
Президент России Владимир Путин объявил благодарность вице-губернатору Санкт-Петербурга Борису Пиотровскому, следует из распоряжения главы государства. РИА Новости, 29.12.2025
