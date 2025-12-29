Рейтинг@Mail.ru
Путин подписал закон об эксперименте по сдаче ОГЭ по двум предметам - РИА Новости, 29.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:19 29.12.2025
https://ria.ru/20251229/putin-2065342105.html
Путин подписал закон об эксперименте по сдаче ОГЭ по двум предметам
Путин подписал закон об эксперименте по сдаче ОГЭ по двум предметам - РИА Новости, 29.12.2025
Путин подписал закон об эксперименте по сдаче ОГЭ по двум предметам
Президент России Владимир Путин подписал закон о расширении эксперимента по сдаче ОГЭ по двум предметам до 12 регионов, соответствующий документ размещен на... РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T11:19:00+03:00
2025-12-29T11:19:00+03:00
россия
камчатский край
смоленская область
владимир путин
основной государственный экзамен (огэ)
образование
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/02/1792669833_0:0:3028:1703_1920x0_80_0_0_5d12fef838587d0076572d20b3424122.jpg
https://ria.ru/20251229/studbilet-2065297135.html
https://ria.ru/20251229/putin-2065335700.html
россия
камчатский край
смоленская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/02/1792669833_101:0:2832:2048_1920x0_80_0_0_14a35e345ef9cdaab30e5f6e13634c09.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, камчатский край, смоленская область, владимир путин, основной государственный экзамен (огэ), образование
Россия, Камчатский край, Смоленская область, Владимир Путин, Основной государственный экзамен (ОГЭ), Образование
Путин подписал закон об эксперименте по сдаче ОГЭ по двум предметам

Путин подписал закон о расширении эксперимента по сдаче ОГЭ по двум предметам

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о расширении эксперимента по сдаче ОГЭ по двум предметам до 12 регионов, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Список дополняется Камчатским краем, Мурманской и Смоленской областями, Ханты-Мансийским автономным округом – Югрой, Татарстаном, Московской, Ростовской, Тверской и Тюменской областями.
Студенческий билет - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Путин подписал закон о введении электронного студбилета и зачетки
Вчера, 09:47
Законом продлевается до 2029 года период проведения эксперимента, устанавливающего особый порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования и приема на обучение по образовательным программам среднего общего и среднего профессионального образования в отдельных субъектах РФ.
Сдача только двух экзаменов для поступления в учреждения СПО проводилась впервые в Москве, Санкт-Петербурге, а также Липецкой области и предусматривала упрощенную процедуру поступления выпускников девятых классов в образовательные организации среднего профессионального образования.
Школьникам достаточно было сдать экзамен только по двум предметам - русскому языку и математике - вместо традиционных четырех.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Путин подписал закон, расширяющий перечень заказчиков целевого набора
Вчера, 11:12
 
РоссияКамчатский крайСмоленская областьВладимир ПутинОсновной государственный экзамен (ОГЭ)Образование
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала