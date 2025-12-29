Рейтинг@Mail.ru
СМИ забили тревогу из-за сюрприза Путина, который он преподнес Зеленскому
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
09:12 29.12.2025 (обновлено: 11:18 29.12.2025)
СМИ забили тревогу из-за сюрприза Путина, который он преподнес Зеленскому
СМИ забили тревогу из-за сюрприза Путина, который он преподнес Зеленскому - РИА Новости, 29.12.2025
СМИ забили тревогу из-за сюрприза Путина, который он преподнес Зеленскому
Президент России Владимир Путин переиграл Владимира Зеленского на переговорах с главой США Дональдом Трампом, пишет Times. "В очередной раз Путин получил... РИА Новости, 29.12.2025
специальная военная операция на украине
в мире
россия
владимир зеленский
дональд трамп
сша
флорида
владимир путин
СМИ забили тревогу из-за сюрприза Путина, который он преподнес Зеленскому

Times: Путин переиграл Зеленского на переговорах с Трампом

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин переиграл Владимира Зеленского на переговорах с главой США Дональдом Трампом, пишет Times.

"В очередной раз Путин получил дипломатическое преимущество перед переговорами в Мар-а-Лаго. На этот раз инициатором телефонного разговора был Трамп", — говорится в публикации.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Мар-а-Лаго во Флориде. 28 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Итоги переговоров Трампа и Зеленского разрушили план Киева, пишут СМИ
Вчера, 08:19
По утверждению издания, глава российского государства, похоже, смог повлиять на позицию Трампа до его переговоров с Зеленским.

Трамп встретился с Зеленским в воскресенье во Флориде. Перед этим он поговорил по телефону с российским коллегой. По словам помощника президента Юрия Ушакова, разговор носил дружеский, доброжелательный и деловой характер.

Как пишет газета Financial Times, эта беседа вызвала беспокойство среди украинских чиновников. По словам одного из источников, близких к главе киевского режима, теперь ситуация для того станет тяжелой.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Трамп встретился с Зеленским: украинцев можно поздравить
Вчера, 08:00
 
