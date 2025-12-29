Путин ратифицировал соглашение с Мозамбиком о выдаче преступников

Устанавливается, что каждая сторона соглашается на выдачу другой стороне по запросу и согласно положениям соглашения любого лица, находящегося на территории запрашиваемой стороны, разыскиваемого запрашивающей стороной за преступление, влекущее выдачу, для уголовного преследования, вынесения или исполнения приговора в связи с таким преступлением.