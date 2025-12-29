Рейтинг@Mail.ru
Путин ратифицировал соглашение с Мозамбиком о выдаче преступников - РИА Новости, 29.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:36 29.12.2025
https://ria.ru/20251229/putin-2065285531.html
Путин ратифицировал соглашение с Мозамбиком о выдаче преступников
Путин ратифицировал соглашение с Мозамбиком о выдаче преступников - РИА Новости, 29.12.2025
Путин ратифицировал соглашение с Мозамбиком о выдаче преступников
Президент России Владимир Путин подписал закон, ратифицирующий соглашение между Россией и Мозамбиком о выдаче преступников, соответствующий документ размещен на РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T08:36:00+03:00
2025-12-29T08:36:00+03:00
россия
мозамбик
санкт-петербург
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/13/1746463684_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_48cb6f95cdb1d5f9481e5d262c22092a.jpg
https://ria.ru/20251028/prezident-2051086266.html
россия
мозамбик
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/13/1746463684_46:0:2777:2048_1920x0_80_0_0_0b1e3a3148ad5aaf099a2098a000b07f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, мозамбик, санкт-петербург, владимир путин
Россия, Мозамбик, Санкт-Петербург, Владимир Путин
Путин ратифицировал соглашение с Мозамбиком о выдаче преступников

Путин подписал закон о ратификации соглашения с Мозамбиком о выдаче преступников

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, ратифицирующий соглашение между Россией и Мозамбиком о выдаче преступников, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Документом предусмотрена ратификация соглашения между Российской Федерацией и Республикой Мозамбик о выдаче, подписанное в Санкт-Петербурге 20 мая 2025 года.
Устанавливается, что каждая сторона соглашается на выдачу другой стороне по запросу и согласно положениям соглашения любого лица, находящегося на территории запрашиваемой стороны, разыскиваемого запрашивающей стороной за преступление, влекущее выдачу, для уголовного преследования, вынесения или исполнения приговора в связи с таким преступлением.
Президент Мозамбика Даниэль Шапу - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Президент Мозамбика планирует пересмотреть несколько соглашений с Россией
28 октября, 07:10
 
РоссияМозамбикСанкт-ПетербургВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала