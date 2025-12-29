https://ria.ru/20251229/putin-2065285531.html
Путин ратифицировал соглашение с Мозамбиком о выдаче преступников
Путин ратифицировал соглашение с Мозамбиком о выдаче преступников
Президент России Владимир Путин подписал закон, ратифицирующий соглашение между Россией и Мозамбиком о выдаче преступников, соответствующий документ размещен на РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T08:36:00+03:00
