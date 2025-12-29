Россияне назвали самые красочные новогодние города страны

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Самыми красочными новогодними городами страны россияне назвали Москву, Краснодар и Казань, показало исследование SuperJob для РИА Новости.
"В рейтинге самых красочных новогодних мегаполисов первое место - у Москвы (4,35 балла из 5). На втором находится Краснодар с 4,06 балла: особенно высоко респонденты оценивают праздничную подсветку улицы Красной. На третьей строке - Казань, жители оценили праздничное убранство столицы Татарстана в среднем на 3,89 балла", - показало исследование на основе опроса 9000 респондентов.
Респондентов спросили, нравится ли им новогоднее оформление их города, и попросили дать оценку от 1 до 5, где 1 - очень плохо, а 5 - отлично.
С минимальным отрывом далее следует Санкт-Петербург (3,88 балла). В топ-7 наиболее ярко украшенных мегаполисов также вошли Новосибирск (3,65), Красноярск (3,64) и Челябинск (3,6 балла).
При этом самые высокие оценки праздничного убранства поставили своему городу москвичи: 54% опрошенных отметили усилия властей на "отлично". В Санкт-Петербурге оценку "пять" поставили 3 из 10 респондентов.
И в Москве, и в Петербурге женщины склонны оценивать новогодний декор выше, чем мужчины. В Москве средний балл у женщин составляет 4,47 против 4,21 у мужчин. Разрыв становится особенно заметным при взгляде на высшие оценки: "отлично" ставят 60% женщин и 47% мужчин. В Санкт-Петербурге у женщин средний балл 4, а у мужчин - 3,73. Доля оценок "отлично" среди петербурженок - 33%, а среди мужчин - 24%.
