Россияне назвали самые красочные новогодние города страны

Респондентов спросили, нравится ли им новогоднее оформление их города, и попросили дать оценку от 1 до 5, где 1 - очень плохо, а 5 - отлично.

При этом самые высокие оценки праздничного убранства поставили своему городу москвичи: 54% опрошенных отметили усилия властей на "отлично". В Санкт-Петербурге оценку "пять" поставили 3 из 10 респондентов.

И в Москве, и в Петербурге женщины склонны оценивать новогодний декор выше, чем мужчины. В Москве средний балл у женщин составляет 4,47 против 4,21 у мужчин. Разрыв становится особенно заметным при взгляде на высшие оценки: "отлично" ставят 60% женщин и 47% мужчин. В Санкт-Петербурге у женщин средний балл 4, а у мужчин - 3,73. Доля оценок "отлично" среди петербурженок - 33%, а среди мужчин - 24%.