"Выйдет победителем". В Польше сделали признание о переговорах по Украине
"Выйдет победителем". В Польше сделали признание о переговорах по Украине - РИА Новости, 29.12.2025
"Выйдет победителем". В Польше сделали признание о переговорах по Украине
Президент России Владимир Путин выйдет победителем из украинского кризиса, заявил экс-глава МИД Польши Яцек Чапутович. РИА Новости, 29.12.2025
"Выйдет победителем". В Польше сделали признание о переговорах по Украине
Экс-глава МИД Польши Чапутович: Путин выйдет победителем из конфликта на Украине