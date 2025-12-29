Рейтинг@Mail.ru
"Выйдет победителем". В Польше сделали признание о переговорах по Украине - РИА Новости, 29.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:16 29.12.2025
https://ria.ru/20251229/polsha-2065411896.html
"Выйдет победителем". В Польше сделали признание о переговорах по Украине
"Выйдет победителем". В Польше сделали признание о переговорах по Украине - РИА Новости, 29.12.2025
"Выйдет победителем". В Польше сделали признание о переговорах по Украине
Президент России Владимир Путин выйдет победителем из украинского кризиса, заявил экс-глава МИД Польши Яцек Чапутович. РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T14:16:00+03:00
2025-12-29T14:16:00+03:00
в мире
украина
польша
россия
владимир путин
дональд трамп
яцек чапутович
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/08/1740472593_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_ddf2d233041f683eb26c245bbbe6d2f8.jpg
https://ria.ru/20251229/konflikt-2065398220.html
https://ria.ru/20251229/zelenskiy-2065288467.html
украина
польша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/08/1740472593_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_51b0d3479b7971417b206f8e2b0460f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, польша, россия, владимир путин, дональд трамп, яцек чапутович
В мире, Украина, Польша, Россия, Владимир Путин, Дональд Трамп, Яцек Чапутович
"Выйдет победителем". В Польше сделали признание о переговорах по Украине

Экс-глава МИД Польши Чапутович: Путин выйдет победителем из конфликта на Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЗдание МИД Польши в Варшаве
Здание МИД Польши в Варшаве - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Здание МИД Польши в Варшаве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин выйдет победителем из украинского кризиса, заявил экс-глава МИД Польши Яцек Чапутович.
"Путин выйдет из этого победителем. Украина проиграла, вопрос только в том, насколько. Европа тоже проиграла, причем крупно, это не вызывает сомнений", — цитирует его слова польское издание Gazeta.pl.
Флаг и герб Украины в освобожденном российскими войсками группировки войск Центр Красноармейске в ДНР - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
На Западе назвали условие завершения конфликта на Украине
Вчера, 13:18
Чапутович подчеркнул, что Европа теряет свое значение в переговорном процессе, так как именно ее политика привела к этому военному конфликту, и Вашингтон это видит.
В воскресенье президент США Дональд Трамп провел встречу с Владимиром Зеленским во Флориде. По итогам беседы американский лидер заявил, что стороны продвинулись в вопросе урегулирования конфликта, и предупредил, что Украина может потерять еще больше территорий, поэтому ей следует поспешить с мирным соглашением.
Перед встречей с Зеленским Трамп провел телефонную беседу с президентом России Владимиром Путиным. Как рассказал представитель Кремля Юрий Ушаков, разговор продлился один час 15 минут и состоялся по инициативе американского лидера. Он носил дружеский, доброжелательный и деловой характер. Трамп настойчиво продвигал мысль о необходимости как можно скорее завершить конфликт.
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам встречи в Мар-а-Лаго во Флориде. 28 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
В Европе сделали громкое заявление о Зеленском после встречи с Трампом
Вчера, 08:58
 
В миреУкраинаПольшаРоссияВладимир ПутинДональд ТрампЯцек Чапутович
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала