В Петербурге подсудимый сбежал из суда перед оглашением приговора
В Петербурге подсудимый сбежал из суда перед оглашением приговора - РИА Новости, 29.12.2025
В Петербурге подсудимый сбежал из суда перед оглашением приговора
В Санкт-Петербурге подсудимый сбежал из здания Московского районного суда перед оглашением приговора, он объявлен в розыск, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы судов города Дарья Лебедева.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 дек - РИА Новости. В Санкт-Петербурге подсудимый сбежал из здания Московского районного суда перед оглашением приговора, он объявлен в розыск, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.
"Обвиняемый в уклонении от административного надзора, сопряженном с административным правонарушением (ч. 2 ст. 314.1 УК РФ
), Сергей Байков покинул здание Московского районного суда, когда судья удалился в совещательную комнату для постановления приговора. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде семи месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. После оглашения состоялось постановление о розыске", - сказала Лебедева.
Она уточнила, что ранее Байков был судим за грабежи, кражи, незаконный оборот наркотиков, хулиганство, изготовление поддельных денег, побои и угрозу убийством, не раз привлекался к административной ответственности.
До постановления приговора Байков находился под обязательством о явке, ему вменялось нарушение порядка административного надзора, под которым он должен был находиться в течение 8 лет до 2032 года. На процесс обвиняемый был доставлен принудительно.