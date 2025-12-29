Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге подсудимый сбежал из суда перед оглашением приговора - РИА Новости, 29.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:49 29.12.2025
https://ria.ru/20251229/peterburg-2065523479.html
В Петербурге подсудимый сбежал из суда перед оглашением приговора
В Петербурге подсудимый сбежал из суда перед оглашением приговора - РИА Новости, 29.12.2025
В Петербурге подсудимый сбежал из суда перед оглашением приговора
В Санкт-Петербурге подсудимый сбежал из здания Московского районного суда перед оглашением приговора, он объявлен в розыск, сообщила РИА Новости руководитель... РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T22:49:00+03:00
2025-12-29T22:49:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793412582_0:46:1394:830_1920x0_80_0_0_8f718e56d81d1c56ddd61727edd1f926.jpg
https://ria.ru/20251229/sud-2065492294.html
https://ria.ru/20251229/sud-2065514095.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793412582_114:0:1281:875_1920x0_80_0_0_18fbb02e6526545830153b0c29e6324e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, санкт-петербург, россия
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия
В Петербурге подсудимый сбежал из суда перед оглашением приговора

В Петербурге подсудимый сбежал из здания суда перед оглашением приговора

© РИА НовостиЧеловек в наручниках
Человек в наручниках - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© РИА Новости
Человек в наручниках. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 дек - РИА Новости. В Санкт-Петербурге подсудимый сбежал из здания Московского районного суда перед оглашением приговора, он объявлен в розыск, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.
"Обвиняемый в уклонении от административного надзора, сопряженном с административным правонарушением (ч. 2 ст. 314.1 УК РФ), Сергей Байков покинул здание Московского районного суда, когда судья удалился в совещательную комнату для постановления приговора. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде семи месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. После оглашения состоялось постановление о розыске", - сказала Лебедева.
Олег Митволь - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Суд отказался смягчить наказание Митволю
Вчера, 18:47
Она уточнила, что ранее Байков был судим за грабежи, кражи, незаконный оборот наркотиков, хулиганство, изготовление поддельных денег, побои и угрозу убийством, не раз привлекался к административной ответственности.
До постановления приговора Байков находился под обязательством о явке, ему вменялось нарушение порядка административного надзора, под которым он должен был находиться в течение 8 лет до 2032 года. На процесс обвиняемый был доставлен принудительно.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Суд оправдал фигурантов дела о покушении на депутата Матвеева
Вчера, 21:24
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала