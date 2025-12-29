В Петербурге подсудимый сбежал из суда перед оглашением приговора

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 дек - РИА Новости. В Санкт-Петербурге подсудимый сбежал из здания Московского районного суда перед оглашением приговора, он объявлен в розыск, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

"Обвиняемый в уклонении от административного надзора, сопряженном с административным правонарушением (ч. 2 ст. 314.1 УК РФ ), Сергей Байков покинул здание Московского районного суда, когда судья удалился в совещательную комнату для постановления приговора. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде семи месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. После оглашения состоялось постановление о розыске", - сказала Лебедева.

Она уточнила, что ранее Байков был судим за грабежи, кражи, незаконный оборот наркотиков, хулиганство, изготовление поддельных денег, побои и угрозу убийством, не раз привлекался к административной ответственности.