В Петербурге женщина напала на фельдшера скорой помощи

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 дек – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала приезжую из Саратовской области, которая, предположительно, под действием наркотиков избила фельдшера скорой помощи, Полиция Санкт-Петербурга задержала приезжую из Саратовской области, которая, предположительно, под действием наркотиков избила фельдшера скорой помощи, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.

Как отмечается, в субботу в полицию Невского района поступило сообщение о том, что у одного из домов на улице Дыбенко находится агрессивная женщина с признаками наркотического опьянения.

"На месте нарядом Росгвардии возле дома была задержана 24-летняя жительница Саратовской области , временно проживающая в Санкт-Петербурге . Предварительно установлено, что около 17.25 она подбежала к бригаде скорой медицинской помощи, прибывшей по вызову, и нанесла ногой не менее трёх ударов фельдшеру", – рассказали в полиции.

ГУМВД уточняет, что во время нападения женщина-фельдшер оступилась и получила травму ноги. После оказания медпомощи ее отпустили лечиться дома.

Напавшую сначала доставили в больницу, а затем – в отдел полиции, где она получила административный протокол по статье об употреблении наркотических средств без назначения врача и отправилась в помещение для административно задержанных.