В Петербурге женщина напала на фельдшера скорой помощи - РИА Новости, 29.12.2025
10:07 29.12.2025
В Петербурге женщина напала на фельдшера скорой помощи
В Петербурге женщина напала на фельдшера скорой помощи
Полиция Санкт-Петербурга задержала приезжую из Саратовской области, которая, предположительно, под действием наркотиков избила фельдшера скорой помощи, сообщила РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T10:07:00+03:00
2025-12-29T10:07:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
саратовская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
санкт-петербург
саратовская область
В Петербурге женщина напала на фельдшера скорой помощи

В Петербурге задержали женщину, подозреваемую в избиении фельдшера скорой помощи

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 дек – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала приезжую из Саратовской области, которая, предположительно, под действием наркотиков избила фельдшера скорой помощи, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как отмечается, в субботу в полицию Невского района поступило сообщение о том, что у одного из домов на улице Дыбенко находится агрессивная женщина с признаками наркотического опьянения.
"На месте нарядом Росгвардии возле дома была задержана 24-летняя жительница Саратовской области, временно проживающая в Санкт-Петербурге. Предварительно установлено, что около 17.25 она подбежала к бригаде скорой медицинской помощи, прибывшей по вызову, и нанесла ногой не менее трёх ударов фельдшеру", – рассказали в полиции.
ГУМВД уточняет, что во время нападения женщина-фельдшер оступилась и получила травму ноги. После оказания медпомощи ее отпустили лечиться дома.
Напавшую сначала доставили в больницу, а затем – в отдел полиции, где она получила административный протокол по статье об употреблении наркотических средств без назначения врача и отправилась в помещение для административно задержанных.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, добавили в ГУМВД.
ПроисшествияСанкт-ПетербургСаратовская областьМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
