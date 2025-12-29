В Петербурге женщина напала на фельдшера скорой помощи

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 дек – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала приезжую из Саратовской области, которая, предположительно, под действием наркотиков избила фельдшера скорой помощи, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как отмечается, в субботу в полицию Невского района поступило сообщение о том, что у одного из домов на улице Дыбенко находится агрессивная женщина с признаками наркотического опьянения.
В Петербурге напали на сотрудников скорой помощи
17 марта, 12:47
"На месте нарядом Росгвардии возле дома была задержана 24-летняя жительница Саратовской области, временно проживающая в Санкт-Петербурге. Предварительно установлено, что около 17.25 она подбежала к бригаде скорой медицинской помощи, прибывшей по вызову, и нанесла ногой не менее трёх ударов фельдшеру", – рассказали в полиции.
ГУМВД уточняет, что во время нападения женщина-фельдшер оступилась и получила травму ноги. После оказания медпомощи ее отпустили лечиться дома.
Напавшую сначала доставили в больницу, а затем – в отдел полиции, где она получила административный протокол по статье об употреблении наркотических средств без назначения врача и отправилась в помещение для административно задержанных.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, добавили в ГУМВД.
В Петербурге пациент скорой избил фельдшера и скрылся
29 ноября, 10:21