Песков рассказал, что требуется от Киева для остановки боевых действий
Песков рассказал, что требуется от Киева для остановки боевых действий - РИА Новости, 29.12.2025
Песков рассказал, что требуется от Киева для остановки боевых действий
От Киева требуется отвод ВСУ за пределы административных границ Донбасса для остановки боевых действий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.12.2025
Песков рассказал, что требуется от Киева для остановки боевых действий
Песков: для остановки боев от Киева требуется вывод ВСУ за пределы Донбасса