Песков рассказал, что требуется от Киева для остановки боевых действий - РИА Новости, 29.12.2025
12:59 29.12.2025
Песков рассказал, что требуется от Киева для остановки боевых действий
От Киева требуется отвод ВСУ за пределы административных границ Донбасса для остановки боевых действий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.12.2025
Песков: для остановки боев от Киева требуется вывод ВСУ за пределы Донбасса

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. От Киева требуется отвод ВСУ за пределы административных границ Донбасса для остановки боевых действий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Киеву следует не мешкая принять решение по Донбассу с учетом складывающейся ситуации на фронтах. Он отметил, что для окончательного прекращения боевых действий от Киева требуется политическое решение, которое касается Донбасса.
"Конечно, это уход вооруженных сил (киевского - ред.) режима из Донбасса: за пределы административных границ", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, в чем заключается политическое решение по Донбассу.
Европейцам до выборов придется мириться с руководством, заявил Песков
