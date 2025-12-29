Рейтинг@Mail.ru
Европейцам до выборов придется мириться с руководством, заявил Песков - РИА Новости, 29.12.2025
12:57 29.12.2025 (обновлено: 12:58 29.12.2025)
Европейцам до выборов придется мириться с руководством, заявил Песков
Гражданам ЕС до выборов придется мириться с руководителями, которых они выбрали, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.12.2025
евросоюз, в мире, россия, дмитрий песков, киев, валентина матвиенко, совет федерации рф
Европейцам до выборов придется мириться с руководством, заявил Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Гражданам ЕС до выборов придется мириться с руководителями, которых они выбрали, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Насколько европейские граждане могут кого-то "снести" до следующих выборов, вряд ли у них есть такие права. Вряд ли у них есть такие права, поэтому им, конечно же, придется мириться. Придется мириться с теми руководителями, которых они выбрали в прошлый раз", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости, как считают в Кремле, насколько высок градус недовольства европейцев из-за предоставления Киеву кредита в 90 миллиардов евро и может быть такое, что недовольство приведет к тому, что руководство ЕС "снесут", как выразилась спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
Рогов предложил солдатам из ЕС захватить с собой на Украину белый флаг
