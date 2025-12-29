https://ria.ru/20251229/peskov-2065391049.html
Европейцам до выборов придется мириться с руководством, заявил Песков
Гражданам ЕС до выборов придется мириться с руководителями, которых они выбрали, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T12:57:00+03:00
2025-12-29T12:57:00+03:00
2025-12-29T12:58:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063307862_0:209:2788:1777_1920x0_80_0_0_db779602b33aea04230c6fc1ba30b75f.jpg
россия
киев
