Атака Киева на резиденцию показала лицо украинской хунты, заявил сенатор

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Атака Киева на резиденцию президента РФ показывает американскому истеблишменту и президенту США Дональду Трампу истинное лицо украинской хунты и внесет коррективы в позиции России и США, заявил РИА Новости сенатор Сергей Перминов.