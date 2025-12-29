Атака Киева на резиденцию показала лицо украинской хунты, заявил сенатор

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Атака Киева на резиденцию президента РФ показывает американскому истеблишменту и президенту США Дональду Трампу истинное лицо украинской хунты и внесет коррективы в позиции России и США, заявил РИА Новости сенатор Сергей Перминов.
Ранее в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ в Новгородской области с применением 91 БПЛА, все БПЛА уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. По словам Лаврова, Россия на фоне террористической атаки киевского режима на резиденцию президента РФ в Новгородской области не намерена выходить из переговорного процесса с США. Однако, по его словам, переговорная позиция РФ будет пересмотрена.
Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Россия соответствующим образом отреагирует на атаку украинских БПЛА на госрезиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области.
"Подобного рода террористические атаки наглядно показывают американскому истеблишменту и президенту США Дональду Трампу истинное лицо украинской хунты и очевидно внесут существенные коррективы в позиции США и России, о чем и было заявлено МИД РФ", - сказал политик.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее заявил, что США должны отнестись с пониманием к намерениям России пересмотреть свои переговорные позиции после предпринятой Киевом попытки атаки на государственную резиденцию президента РФ. По его словам, президент США Дональд Трамп в разговоре с российским лидером заявил, что Владимиру Зеленскому, "слава богу", не были переданы Tomahawk.