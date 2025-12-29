Рейтинг@Mail.ru
20:02 29.12.2025 (обновлено: 21:01 29.12.2025)
Атака Киева на резиденцию показала лицо украинской хунты, заявил сенатор
киев, сша, россия, госдума рф, в мире, дональд трамп, сергей лавров, юрий ушаков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Киев, США, Россия, Госдума РФ, В мире, Дональд Трамп, Сергей Лавров, Юрий Ушаков, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Атака Киева на резиденцию президента РФ показывает американскому истеблишменту и президенту США Дональду Трампу истинное лицо украинской хунты и внесет коррективы в позиции России и США, заявил РИА Новости сенатор Сергей Перминов.
Ранее в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ в Новгородской области с применением 91 БПЛА, все БПЛА уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. По словам Лаврова, Россия на фоне террористической атаки киевского режима на резиденцию президента РФ в Новгородской области не намерена выходить из переговорного процесса с США. Однако, по его словам, переговорная позиция РФ будет пересмотрена.
Председатель комитета Государственной Думы РФ по обороне Андрей Картаполов - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Картаполов назвал атаку на резиденцию Путина агонией киевского режима
Вчера, 20:15
Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Россия соответствующим образом отреагирует на атаку украинских БПЛА на госрезиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области.
"Подобного рода террористические атаки наглядно показывают американскому истеблишменту и президенту США Дональду Трампу истинное лицо украинской хунты и очевидно внесут существенные коррективы в позиции США и России, о чем и было заявлено МИД РФ", - сказал политик.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее заявил, что США должны отнестись с пониманием к намерениям России пересмотреть свои переговорные позиции после предпринятой Киевом попытки атаки на государственную резиденцию президента РФ. По его словам, президент США Дональд Трамп в разговоре с российским лидером заявил, что Владимиру Зеленскому, "слава богу", не были переданы Tomahawk.
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Турецкий эксперт назвал самоубийственной атаку Киева на резиденцию Путина
Вчера, 20:00
 
