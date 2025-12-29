Рейтинг@Mail.ru
В СФ заявили о торпедировании Украиной мирных инициатив России и США - РИА Новости, 29.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:57 29.12.2025 (обновлено: 21:00 29.12.2025)
https://ria.ru/20251229/perminov-2065505882.html
В СФ заявили о торпедировании Украиной мирных инициатив России и США
В СФ заявили о торпедировании Украиной мирных инициатив России и США - РИА Новости, 29.12.2025
В СФ заявили о торпедировании Украиной мирных инициатив России и США
Атака Украины на резиденцию президента РФ Владимира Путина направлена на торпедирование мирных инициатив лидеров России и США, заявил РИА Новости сенатор Сергей РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T19:57:00+03:00
2025-12-29T21:00:00+03:00
россия
украина
сша
сергей перминов
владимир путин
юрий ушаков
госдума рф
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818395806_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4c1a3ce1132c53b0d413e69be6e52609.jpg
https://ria.ru/20251229/ataka-2065504947.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818395806_85:0:2816:2048_1920x0_80_0_0_56da751b064a7d09dd3d6ff0a2b37353.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, сша, сергей перминов, владимир путин, юрий ушаков, госдума рф, политика
Россия, Украина, США, Сергей Перминов, Владимир Путин, Юрий Ушаков, Госдума РФ, Политика
В СФ заявили о торпедировании Украиной мирных инициатив России и США

Перминов: атака Украины на резиденцию торпедирует мирные инициативы России и США

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкФойе здания Совета Федерации РФ
Фойе здания Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Фойе здания Совета Федерации РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Атака Украины на резиденцию президента РФ Владимира Путина направлена на торпедирование мирных инициатив лидеров России и США, заявил РИА Новости сенатор Сергей Перминов.
США должны отнестись с пониманием к намерениям России пересмотреть свои переговорные позиции после предпринятой Киевом попытки атаки на государственную резиденцию президента РФ, заявил ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, президент США Дональд Трамп в разговоре с российским лидером заявил, что Владимиру Зеленскому, "слава богу", не были переданы Tomahawk,
"Усилия "друзей" (Владимира - ред.) Зеленского из Лондона укладываются в известную формулу "англичанка гадит" и направлены на срыв мирного процесса и достижения фундаментальных договоренностей о новой архитектуре мировой безопасности, направлены на торпедирование мирных инициатив президентов России и США", - отметил Перминов.
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Слуцкий прокомментировал атаку Киева на резиденцию Путина
Вчера, 19:51
 
РоссияУкраинаСШАСергей ПерминовВладимир ПутинЮрий УшаковГосдума РФПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала