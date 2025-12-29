Рейтинг@Mail.ru
Правительство продлило отсрочку по налогам, введенную из-за ЧП с танкерами
29.12.2025
09:18 29.12.2025
Правительство продлило отсрочку по налогам, введенную из-за ЧП с танкерами
Правительство продлило отсрочку по налогам, введенную из-за ЧП с танкерами - РИА Новости, 29.12.2025
Правительство продлило отсрочку по налогам, введенную из-за ЧП с танкерами
Правительство России продлило отсрочку по уплате налогов для бизнеса в Краснодарском крае, пострадавшего от последствий крушения танкеров в Керченском проливе,... РИА Новости, 29.12.2025
Правительство продлило отсрочку по налогам, введенную из-за ЧП с танкерами

Севший на мель в Керченском проливе танкер "Волгонефть-239"
Севший на мель в Керченском проливе танкер "Волгонефть-239". Архивное фото
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Правительство России продлило отсрочку по уплате налогов для бизнеса в Краснодарском крае, пострадавшего от последствий крушения танкеров в Керченском проливе, сообщила пресс-служба кабмина.
В пресс-службе указали, что воспользоваться отсрочкой могут организации и предприниматели, чья деятельность связана с туризмом, санаторно-курортной отраслью, культурой, сферой развлечений, парками отдыха, зоопарками, ботаническими садами, заповедниками и национальными парками.
"Представители бизнеса в Краснодарском крае, пострадавшие от последствий крушения танкеров в Керченском проливе 15 декабря 2024 года, получили право на продление отсрочки от уплаты ряда налогов и страховых взносов. Постановление об этом подписано", - говорится в сообщении.
Речь идет о налоге на имущество организаций и земельном налоге, авансовых платежей по этим налогам, а также страховых взносах.
"Срок внесения платежей, подлежащих уплате за период с февраля по октябрь 2025 года, продлевается до 30 ноября 2026 года включительно. Срок внесения платежей, подлежащих уплате за период с ноября 2025 года по апрель 2026 года, продлевается до 30 июня 2027 года включительно", - сообщили в кабмине.
По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Источник РИА Новости сообщил, что, по предварительным оценкам, в море попало около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов.

По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Источник РИА Новости сообщил, что, по предварительным оценкам, в море попало около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов.

Сейчас в уборке мазута в Краснодарском крае участвуют более десяти тысяч человек.

Сейчас в уборке мазута в Краснодарском крае участвуют более десяти тысяч человек.

Основные усилия спасателей направлены на два участка: Благовещенская — Витязево и Витязево — Центральный пляж Анапы.

Основные усилия спасателей направлены на два участка: Благовещенская — Витязево и Витязево — Центральный пляж Анапы.

От мазута пострадали более 900 птиц и множество морских животных, в том числе дельфины.

От мазута пострадали более 900 птиц и множество морских животных, в том числе дельфины.

На фото: ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы

На фото: ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы

Мазут планируется убрать до 1 февраля, максимум до 1 марта, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Мазут планируется убрать до 1 февраля, максимум до 1 марта, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

При этом часть мешков с загрязненным мазутом песком, собранным в Анапе и Темрюкском районе, может быть повреждена из-за непогоды.

При этом часть мешков с загрязненным мазутом песком, собранным в Анапе и Темрюкском районе, может быть повреждена из-за непогоды.

Наряду со спасателями в ликвидации загрязнений участвуют и волонтеры.

Наряду со спасателями в ликвидации загрязнений участвуют и волонтеры.

Кроме того, в Краснодарский край направили свою помощь и другие регионы.

Кроме того, в Краснодарский край направили свою помощь и другие регионы.

По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Источник РИА Новости сообщил, что, по предварительным оценкам, в море попало около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов.

Сейчас в уборке мазута в Краснодарском крае участвуют более десяти тысяч человек.

Основные усилия спасателей направлены на два участка: Благовещенская — Витязево и Витязево — Центральный пляж Анапы.

От мазута пострадали более 900 птиц и множество морских животных, в том числе дельфины.

На фото: ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы

Мазут планируется убрать до 1 февраля, максимум до 1 марта, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

При этом часть мешков с загрязненным мазутом песком, собранным в Анапе и Темрюкском районе, может быть повреждена из-за непогоды.

Наряду со спасателями в ликвидации загрязнений участвуют и волонтеры.

Кроме того, в Краснодарский край направили свою помощь и другие регионы.

© 2025 МИА «Россия сегодня»
