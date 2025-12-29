Правительство продлило отсрочку по налогам, введенную из-за ЧП с танкерами

В пресс-службе указали, что воспользоваться отсрочкой могут организации и предприниматели, чья деятельность связана с туризмом, санаторно-курортной отраслью, культурой, сферой развлечений, парками отдыха, зоопарками, ботаническими садами, заповедниками и национальными парками.

Речь идет о налоге на имущество организаций и земельном налоге, авансовых платежей по этим налогам, а также страховых взносах.

"Срок внесения платежей, подлежащих уплате за период с февраля по октябрь 2025 года, продлевается до 30 ноября 2026 года включительно. Срок внесения платежей, подлежащих уплате за период с ноября 2025 года по апрель 2026 года, продлевается до 30 июня 2027 года включительно", - сообщили в кабмине.