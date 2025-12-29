Правительство продлило отсрочку по налогам, введенную из-за ЧП с танкерами

По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Источник РИА Новости сообщил, что, по предварительным оценкам, в море попало около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов.
Сейчас в уборке мазута в Краснодарском крае участвуют более десяти тысяч человек.
Основные усилия спасателей направлены на два участка: Благовещенская — Витязево и Витязево — Центральный пляж Анапы.
От мазута пострадали более 900 птиц и множество морских животных, в том числе дельфины.
На фото: ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы
Мазут планируется убрать до 1 февраля, максимум до 1 марта, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.
При этом часть мешков с загрязненным мазутом песком, собранным в Анапе и Темрюкском районе, может быть повреждена из-за непогоды.
Наряду со спасателями в ликвидации загрязнений участвуют и волонтеры.
Кроме того, в Краснодарский край направили свою помощь и другие регионы.
