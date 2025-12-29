Опрос показал отношение к Трампу в правых партиях в Германии и Франции

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не пользуется популярностью в Германии и Франции даже среди сторонников правых партий, следует из опроса издания Politico и консалтингового агентства Public First.
"Лидер движения "Сделаем Америку снова великой" (MAGA) непопулярен в Европе даже среди сторонников правых популистских партий, которых он считает своими союзниками... Во Франции и Германии лишь около трети людей, заявивших о поддержке правых партий, сообщили, что относятся к Трампу положительно", - говорится в публикации.
Отмечается, что правым партиям Европы, стремящимся завоевать голоса избирателей и одновременно сближающимся с Трампом, следует насторожиться из-за негативного отношения их электората к американскому лидеру, который ранее включил пункт о поддержке этих политических сил в Стратегию национальной безопасности США.
Также в статье сообщается, что президент США еще менее популярен среди жителей Франции и ФРГ в целом: так, две трети респондентов из этих стран заявили, что относятся к Трампу негативно.
В качестве одной из главных причин негативного восприятия европейцами главы Белого дома упоминаются пошлины США, введенные на товары из стран Евросоюза.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и Трамп 27 июля достигли торгового соглашения, согласно которому почти ко всему экспорту из ЕС в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов сжиженный природный газ, ядерное топливо и оружие.