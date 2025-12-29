Опрос показал отношение к Трампу в правых партиях в Германии и Франции

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не пользуется популярностью в Германии и Франции даже среди сторонников правых партий, следует из опроса издания Politico и консалтингового агентства Public First.

Также в статье сообщается, что президент США еще менее популярен среди жителей Франции и ФРГ в целом: так, две трети респондентов из этих стран заявили, что относятся к Трампу негативно.