Социолог: многие украинцы считают, что лишь переговоры завершат конфликт - РИА Новости, 29.12.2025
11:39 29.12.2025
Социолог: многие украинцы считают, что лишь переговоры завершат конфликт
Социолог: многие украинцы считают, что лишь переговоры завершат конфликт - РИА Новости, 29.12.2025
Социолог: многие украинцы считают, что лишь переговоры завершат конфликт
в мире, россия, сша, киев, стив уиткофф, джаред кушнер, владимир путин, российский фонд прямых инвестиций, мирный план сша по украине
В мире, Россия, США, Киев, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, Владимир Путин, Российский фонд прямых инвестиций, Мирный план США по Украине
Социолог: многие украинцы считают, что лишь переговоры завершат конфликт

Антипович: около 80% украинцев считают, что лишь переговоры завершат конфликт

© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Порядка 80% населения Украины считают дипломатию и переговоры реальным путем к завершению конфликта, сообщил руководитель украинской социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович.
"Когда спрашиваешь украинца: а какой реальный путь завершения войны ... то там процентов под 80 говорят, что реальный путь- это только переговоры", - сказал социолог в интервью агентству РБК-Украина.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Мар-а-Лаго во Флориде. 28 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Итоги переговоров Трампа и Зеленского разрушили план Киева, пишут СМИ
Вчера, 08:19
Антипович уточнил, что около 60% респондентов говорят о переговорах с привлечением международных партнеров, а 20% - о прямых переговорах с российской стороной.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев 20-21 декабря провел переговоры в Майами со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Мар-а-Лаго во Флориде. 28 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Зеленский удивился словам Трампа о том, что Россия желает Украине успеха
Вчера, 02:05
 
В миреРоссияСШАКиевСтив УиткоффДжаред КушнерВладимир ПутинРоссийский фонд прямых инвестицийМирный план США по Украине
 
 
