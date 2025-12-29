Гросси призвал вернуть ООН роль в урегулировании большинства конфликтов

ВЕНА, 29 дек - РИА Новости, Светлана Берило. ООН сегодня почти не участвует в урегулировании большинства мировых конфликтов и должна вернуть себе эту роль, заявил в интервью РИА Новости гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и кандидат на пост генсека ООН Рафаэль Гросси.

"Конечно, за это время произошла эволюция международной повестки: вопросы развития важны, права человека важны и заслуживают должного приоритета. Но, к сожалению, мы видим мир, который вступил в фазу усиленной фрагментации, напряженности, геополитических противоречий, которые раньше были не столь явными. Теперь они проявляются очень ярко. Поэтому, на мой взгляд, ООН нужен будущий лидер, новый лидер, который сможет взаимодействовать со всеми, выдвигать инициативы, быть "строителем мостов", - пояснил он.