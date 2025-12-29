Рейтинг@Mail.ru
В Ленинградской области задержали подозреваемого в осквернении Вечного огня
12:11 29.12.2025 (обновлено: 12:30 29.12.2025)
В Ленинградской области задержали подозреваемого в осквернении Вечного огня
Полиция задержала ранее судимого жителя Ленинградской области, который, предположительно, затушил мемориал Вечный огонь в городе Кириши, забросав его снегом,... РИА Новости, 29.12.2025
В Ленинградской области задержали подозреваемого в осквернении Вечного огня

В Киришах задержали подозреваемого в осквернении Вечный огонь

Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 дек – РИА Новости. Полиция задержала ранее судимого жителя Ленинградской области, который, предположительно, затушил мемориал Вечный огонь в городе Кириши, забросав его снегом, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
По данным следствия, вечером 27 декабря в полицию Киришского района Ленинградской области поступило сообщение о том, что на мемориале "Памяти павших" в Киришах неизвестный бросает снег в Вечный огонь.
"У дома 1 по улице Мира города Кириши сотрудниками полиции был задержан 42-летний местный житель, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности. Предварительно установлено, что около 21.20 он снегом затушил Вечный огонь", – говорится в сообщении.
Уголовное дело возбуждено по пункту "б" части 2 статьи 243.4 УК РФ "Осквернение мест, увековечивающих память погибших при защите Отечества". Максимальное наказание по этой статье составляет до 5 лет лишения свободы.
Задержанный помещен в изолятор временного содержания.
Неизвестный мужчина потушил Вечный огонь на мемориале Памятник Славы, посвящённом погибшим в боях за Воронеж во время Великой Отечественной войны - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
В Воронеже задержали мужчину, потушившего Вечный огонь
16 мая, 14:40
 
