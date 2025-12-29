На Западе назвали истинную цель Зеленского на переговорах с Трампом

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский на переговорах с президентом США Дональдом Трампом тянет время, написал член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X.
"Цель состоит в том, чтобы выиграть время для Европы, а не в достижении мира", — говорится в публикации.
Так политик отреагировал на заявление американского президента, что территориальные вопросы не удалось решить.
Трамп встретился с Зеленским в воскресенье во Флориде. Перед этим он поговорил по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным. По словам помощника президента Юрия Ушакова, разговор носил дружеский, доброжелательный и деловой характер.
Как пишет газета Financial Times, эта беседа вызвала беспокойство среди украинских чиновников. По словам одного из источников, близких к главе киевского режима, теперь ситуация для того станет тяжелой.
