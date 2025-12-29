Рейтинг@Mail.ru
На Западе назвали истинную цель Зеленского на переговорах с Трампом
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
12:00 29.12.2025
На Западе назвали истинную цель Зеленского на переговорах с Трампом
На Западе назвали истинную цель Зеленского на переговорах с Трампом - РИА Новости, 29.12.2025
На Западе назвали истинную цель Зеленского на переговорах с Трампом
Владимир Зеленский на переговорах с президентом США Дональдом Трампом тянет время, написал член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X. "Цель... РИА Новости, 29.12.2025
специальная военная операция на украине
в мире
сша
европа
владимир зеленский
дональд трамп
в мире, сша, европа, владимир зеленский, дональд трамп
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Европа, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
На Западе назвали истинную цель Зеленского на переговорах с Трампом

Мема: Зеленский на переговорах с Трампом тянет время

© Getty Images / Joe RaedleВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© Getty Images / Joe Raedle
Владимир Зеленский
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский на переговорах с президентом США Дональдом Трампом тянет время, написал член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X.

"Цель состоит в том, чтобы выиграть время для Европы, а не в достижении мира", — говорится в публикации.
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАЕвропаВладимир ЗеленскийДональд Трамп
 
 
