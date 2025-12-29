https://ria.ru/20251229/matvienko-2065313107.html
Аналогов "Орешнику" и "Посейдону" нет в мире, заявила Матвиенко
Аналогов "Орешнику" и "Посейдону" нет в мире, заявила Матвиенко - РИА Новости, 29.12.2025
Аналогов "Орешнику" и "Посейдону" нет в мире, заявила Матвиенко
Оппоненты РФ не могут не считаться с наличием у России таких новейших образцов вооружения, как "Орешник", "Посейдон", "Буревестник", аналогов которым нет в... РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T10:37:00+03:00
2025-12-29T10:37:00+03:00
2025-12-29T10:43:00+03:00
россия
валентина матвиенко
совет федерации рф
безопасность
ракета "орешник"
посейдон (подводный беспилотник)
межконтинентальная крылатая ракета "буревестник"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021350055_0:9:735:423_1920x0_80_0_0_ec6e6f0ffb01de064f589a43830ba629.jpg
https://ria.ru/20251217/raketa_oreshnik-1988644513.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021350055_4:0:688:513_1920x0_80_0_0_e140d8007f55cb41e093490f51ef3f11.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, валентина матвиенко, совет федерации рф, безопасность, ракета "орешник", посейдон (подводный беспилотник), межконтинентальная крылатая ракета "буревестник"
Россия, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, Безопасность, Ракета "Орешник", Посейдон (подводный беспилотник), межконтинентальная крылатая ракета "Буревестник"
Аналогов "Орешнику" и "Посейдону" нет в мире, заявила Матвиенко
Матвиенко: аналогов "Орешнику", "Посейдону" и "Буревестнику" нет в мире