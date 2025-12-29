Рейтинг@Mail.ru
Аналогов "Орешнику" и "Посейдону" нет в мире, заявила Матвиенко
10:37 29.12.2025 (обновлено: 10:43 29.12.2025)
Аналогов "Орешнику" и "Посейдону" нет в мире, заявила Матвиенко
россия
валентина матвиенко
совет федерации рф
безопасность
ракета "орешник"
посейдон (подводный беспилотник)
межконтинентальная крылатая ракета "буревестник"
россия
россия, валентина матвиенко, совет федерации рф, безопасность, ракета "орешник", посейдон (подводный беспилотник), межконтинентальная крылатая ракета "буревестник"
Аналогов "Орешнику" и "Посейдону" нет в мире, заявила Матвиенко

Валентина Матвиенко. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Оппоненты РФ не могут не считаться с наличием у России таких новейших образцов вооружения, как "Орешник", "Посейдон", "Буревестник", аналогов которым нет в мире, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"Наши ученые, конструкторы разработали, внедрили новые виды вооружения - и "Орешник", и "Посейдон", и "Буревестник", аналогов которым нет в мире. Это, конечно, тоже огромное достижение, и наши оппоненты просто не могут теперь с этим не считаться", - сказала политик в интервью телеканалу "Россия 24".
Матвиенко рассказала, что ранее присутствовала на коллегии министерства обороны.
"Вы помните слова президента абсолютно справедливые, что сегодня в мире в России самая лучшая армия. И я скажу искренне, я уходила из коллегии с таким чувством гордости и чувством защищённости и страны, и наших людей, и благодарности тем усилиям, которые принимают верховный главнокомандующий, наши вооруженные силы", - отметила законодатель.
