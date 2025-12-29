Рейтинг@Mail.ru
Макрон рассказал о разговоре с Зеленским и Трампом
03:57 29.12.2025 (обновлено: 07:17 29.12.2025)
Макрон рассказал о разговоре с Зеленским и Трампом
Президент Франции Эммануэль Макрон принял участие в разговоре европейских лидеров с Владимиром Зеленским и главой Белого дома Дональдом Трампом, а затем... РИА Новости, 29.12.2025
Дарья Буймова
Макрон рассказал о разговоре с Зеленским и Трампом

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон принял участие в разговоре европейских лидеров с Владимиром Зеленским и главой Белого дома Дональдом Трампом, а затем отдельно поговорил с главой киевского режима.
"Сегодня вечером я вместе с несколькими другими европейскими лидерами принял участие в обмене мнениями с Зеленским и Трампом. Затем я поговорил с... Зеленским", — написал он в сети X.
В воскресенье президент США Дональд Трамп провел встречу с Владимиром Зеленским во Флориде. По итогам беседы американский лидер заявил, что стороны продвинулись в вопросе урегулирования конфликта, и предупредил, что Украина может потерять еще больше территорий, поэтому ей следует поспешить с мирным соглашением.
Перед встречей с Зеленским Трамп провел телефонную беседу с президентом России Владимиром Путиным. Как рассказал представитель Кремля Юрий Ушаков, разговор продлился один час 15 минут и состоялся по инициативе американского лидера. Он носил дружеский, доброжелательный и деловой характер.
