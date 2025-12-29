https://ria.ru/20251229/makron-2065269814.html
Макрон рассказал о разговоре с Зеленским и Трампом
Макрон рассказал о разговоре с Зеленским и Трампом - РИА Новости, 29.12.2025
Макрон рассказал о разговоре с Зеленским и Трампом
Президент Франции Эммануэль Макрон принял участие в разговоре европейских лидеров с Владимиром Зеленским и главой Белого дома Дональдом Трампом, а затем... РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T03:57:00+03:00
2025-12-29T03:57:00+03:00
2025-12-29T07:17:00+03:00
в мире
сша
франция
флорида
владимир зеленский
дональд трамп
эммануэль макрон
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755864764_0:0:2990:1682_1920x0_80_0_0_e1921e55a3d3a746959cf887e93cbef8.jpg
https://ria.ru/20251229/makron-2065268398.html
сша
франция
флорида
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755864764_147:0:2878:2048_1920x0_80_0_0_5cd44ef9b4ea95d36c2e90c649321d67.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, франция, флорида, владимир зеленский, дональд трамп, эммануэль макрон, мирный план сша по украине
В мире, США, Франция, Флорида, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Эммануэль Макрон, Мирный план США по Украине
Макрон рассказал о разговоре с Зеленским и Трампом
Макрон заявил, что поговорил с Зеленским после беседы лидеров ЕС с ним и Трампом