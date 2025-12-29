Рейтинг@Mail.ru
Россия открыта к международному взаимодействию, заявила Любимова - РИА Новости, 29.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:14 29.12.2025 (обновлено: 13:15 29.12.2025)
https://ria.ru/20251229/lyubimova-2065396837.html
Россия открыта к международному взаимодействию, заявила Любимова
Россия открыта к международному взаимодействию, заявила Любимова - РИА Новости, 29.12.2025
Россия открыта к международному взаимодействию, заявила Любимова
Россия открыта к диалогу и международному взаимодействию во всех сферах, заявила в интервью РИА Новости министр культуры РФ Ольга Любимова. РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T13:14:00+03:00
2025-12-29T13:15:00+03:00
россия
европа
венгрия
ольга любимова
сретенский монастырь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/04/1907423203_0:0:3035:1707_1920x0_80_0_0_91e85fb746858b9afc5d2a5a6a5da1e5.jpg
https://ria.ru/20251229/lyubimova-2065280322.html
https://ria.ru/20251229/kino-2065270119.html
https://ria.ru/20251229/lyubimova-2065310647.html
россия
европа
венгрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/04/1907423203_304:0:3035:2048_1920x0_80_0_0_94bebd44d77f482f3e6bfa354d3af30b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, европа, венгрия, ольга любимова, сретенский монастырь
Россия, Европа, Венгрия, Ольга Любимова, Сретенский монастырь
Россия открыта к международному взаимодействию, заявила Любимова

Любимова: Россия открыта к международному взаимодействию во всех сферах

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкМинистр культуры РФ Ольга Любимова
Министр культуры РФ Ольга Любимова - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Министр культуры РФ Ольга Любимова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Россия открыта к диалогу и международному взаимодействию во всех сферах, заявила в интервью РИА Новости министр культуры РФ Ольга Любимова.
Министр подчеркнула, что представители западных элит "определенного толка", отменяя выступления российских артистов в Европе, обедняют культурную жизнь своих граждан.
Министр культуры РФ Ольга Любимова - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Любимова осудила отмену концертов российских артистов в Европе
Вчера, 07:17
"Россия была и остаётся открытой к диалогу и международному взаимодействию во всех сферах, а плодотворное и равноправное сотрудничество с международными партнёрами одинаково важно для развития" , - заявила Любимова.
Она подчеркнула, что несмотря на отмены выступлений российских артистов в Европе, Россия не намерена никого лишать "возможности культурно и духовно обогащать жизнь народов мира за счёт достижений своей культуры и всегда открыта к конструктивному диалогу".
По словам министра, российские деятели культуры продолжают реализовывать мероприятия в Европе. Так, в 2025 году был проведен комплекс мероприятий в Венгрии: в программу вошли выступления хора Сретенского монастыря и Государственного академического русского народного ансамбля "Россия" имени Зыкиной, концерт струнного квартета имени Берлинского.
Зрители в большом зрительном зале Кинозала ГУМ в Москве - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Любимова назвала главные новогодние кинопремьеры в 2026 году
Вчера, 04:01
"Наши учреждения организуют мероприятия на площадках Русских домов, расположенных в европейских столицах. Ансамбль хоровой музыки Российской академии музыки имени Гнесиных Altro coro выступил с музыкальной программой, посвящённой 80-летию Великой Победы, в Бельгии, Германии, Италии, Швейцарии", - рассказала Любимова.
Кроме того, министр напомнила, что с начала года выставка Российского национального музея музыки "Чайковский. Счастье быть артистом" открылась в Риме, Париже, Люксембурге и Брюсселе.
Ольга Любимова - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Ольга Любимова: Россия открыта к диалогу и международному взаимодействию
Вчера, 11:00
 
РоссияЕвропаВенгрияОльга ЛюбимоваСретенский монастырь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала