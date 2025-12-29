Россия открыта к международному взаимодействию, заявила Любимова

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Россия открыта к диалогу и международному взаимодействию во всех сферах, заявила в интервью РИА Новости министр культуры РФ Ольга Любимова.
Министр подчеркнула, что представители западных элит "определенного толка", отменяя выступления российских артистов в Европе, обедняют культурную жизнь своих граждан.
"Россия была и остаётся открытой к диалогу и международному взаимодействию во всех сферах, а плодотворное и равноправное сотрудничество с международными партнёрами одинаково важно для развития" , - заявила Любимова.
Она подчеркнула, что несмотря на отмены выступлений российских артистов в Европе, Россия не намерена никого лишать "возможности культурно и духовно обогащать жизнь народов мира за счёт достижений своей культуры и всегда открыта к конструктивному диалогу".
По словам министра, российские деятели культуры продолжают реализовывать мероприятия в Европе. Так, в 2025 году был проведен комплекс мероприятий в Венгрии: в программу вошли выступления хора Сретенского монастыря и Государственного академического русского народного ансамбля "Россия" имени Зыкиной, концерт струнного квартета имени Берлинского.
"Наши учреждения организуют мероприятия на площадках Русских домов, расположенных в европейских столицах. Ансамбль хоровой музыки Российской академии музыки имени Гнесиных Altro coro выступил с музыкальной программой, посвящённой 80-летию Великой Победы, в Бельгии, Германии, Италии, Швейцарии", - рассказала Любимова.
Кроме того, министр напомнила, что с начала года выставка Российского национального музея музыки "Чайковский. Счастье быть артистом" открылась в Риме, Париже, Люксембурге и Брюсселе.