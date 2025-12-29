МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Представители западных стран, отменяя концерты российских артистов в Европе, ограничивают своим гражданам доступ к мировому культурному наследию, сообщила в интервью РИА Новости глава Минкультуры РФ Ольга Любимова.
"Подобного рода "акциями" занимаются представители западных элит определенного толка, которые не учитывают, что разрушать культурные мосты, создаваемые столетиями - это значит обеднять культурную жизнь своих граждан, ограничивать их доступ к мировому культурному наследию", - сказала министр, комментируя отмены в Европе концертов маэстро Валерия Гергиева, оперного певца Ильдара Абдразакова и пианистки Елизаветы Леонской.
В июле дирекция Королевского дворца Казерты сообщила об отмене концерта российского дирижера Валерия Гергиева в Италии без объяснения причин. Выступление филармонического оркестра города Салерно при участии солистов Мариинского театра под руководством Гергиева должно было состояться 27 июля.
В ноябре фонд Arena di Verona сообщал, что Ильдар Абдразаков не примет участия в опере "Дон Жуан" в Вероне, постановка которой была запланирована на январь.
Также в ноябре концертный зал Эйндховена в Нидерландах сообщил о решении отменить запланированный на 4 декабря концерт пианистки Елизаветы Леонской, объяснив это тем, что она выступала в московском театре, который предоставляет бесплатные билеты военным.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
Смерть от рук Киева: украинизация уничтожает и Европу, и европейцев
23 декабря, 08:00