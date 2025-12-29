Рейтинг@Mail.ru
В Крыму назвали атаку Киева на резиденцию Путина актом терроризма - РИА Новости, 29.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:58 29.12.2025
https://ria.ru/20251229/krym-2065518734.html
В Крыму назвали атаку Киева на резиденцию Путина актом терроризма
В Крыму назвали атаку Киева на резиденцию Путина актом терроризма - РИА Новости, 29.12.2025
В Крыму назвали атаку Киева на резиденцию Путина актом терроризма
Атака киевского режима на резиденцию президента России является безумным актом терроризма, заявил в понедельник глава крымского парламента Владимир... РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T21:58:00+03:00
2025-12-29T21:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
новгородская область
сша
сергей лавров
владимир константинов
владимир путин
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990194984_0:28:3191:1823_1920x0_80_0_0_9b7e20df3b72486a61b77c1bdc086712.jpg
https://ria.ru/20251229/putin-2065502675.html
россия
новгородская область
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990194984_460:0:3191:2048_1920x0_80_0_0_17c37c9ba992bf5611d1d3508579c542.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, новгородская область, сша, сергей лавров, владимир константинов, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Новгородская область, США, Сергей Лавров, Владимир Константинов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
В Крыму назвали атаку Киева на резиденцию Путина актом терроризма

Константинов назвал атаку ВСУ на резиденцию Путина безумным актом терроризма

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости. Атака киевского режима на резиденцию президента России является безумным актом терроризма, заявил в понедельник глава крымского парламента Владимир Константинов.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ в Новгородской области с применением 91 БПЛА, все БПЛА были уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. По словам Лаврова, Россия на фоне террористической атаки киевского режима на резиденцию Владимира Путина в Новгородской области не намерена выходить из переговорного процесса с США. Однако, по его словам, переговорная позиция РФ будет пересмотрена. Лавров также заявил, что объекты для ответных ударов и время их нанесения ВС РФ определены.
Президент РФ Владимир Путин заявил президенту США Дональду Трампу, что попытка атаки ВСУ на госрезиденцию в Новгородской области не останется без ответа, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, было четко заявлено, что подобные безрассудные террористические действия не останутся без самого серьезного ответа. Президент США был шокирован и возмущен попыткой атаки на государственную резиденцию президента РФ, отметил Ушаков.
"О том, что в Киеве засела банда террористов, мы публично заявляем уже почти 12 лет - сразу после госпереворота. И никакие выборы, объявленные и проведенные террористами, не могут отмыть этого родимого пятна, даже если в результате к власти приходят другие террористы. Хотя, конечно, по подлости, мерзости и лживости Зеленский опередил Порошенко, что казалось невозможным. Но он смог. Вот и сейчас он нагло врёт, отрицая сам факт террористической атаки. Это из боязни потерять остатки имиджа, а с ним и поддержку Трампа", - заявил глава крымского парламента в своем Telegram-канале.
Константинов назвал совершенное Киевом безумным актом терроризма, добавив, что это требует ответа.
Дональд Трамп и Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Путин заявил Трампу, что атака ВСУ на резиденцию не останется без ответа
Вчера, 19:40
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияНовгородская областьСШАСергей ЛавровВладимир КонстантиновВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала