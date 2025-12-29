СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости. Атака киевского режима на резиденцию президента России является безумным актом терроризма, заявил в понедельник глава крымского парламента Владимир Константинов.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ в Новгородской области с применением 91 БПЛА, все БПЛА были уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. По словам Лаврова, Россия на фоне террористической атаки киевского режима на резиденцию Владимира Путина в Новгородской области не намерена выходить из переговорного процесса с США. Однако, по его словам, переговорная позиция РФ будет пересмотрена. Лавров также заявил, что объекты для ответных ударов и время их нанесения ВС РФ определены.
Президент РФ Владимир Путин заявил президенту США Дональду Трампу, что попытка атаки ВСУ на госрезиденцию в Новгородской области не останется без ответа, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, было четко заявлено, что подобные безрассудные террористические действия не останутся без самого серьезного ответа. Президент США был шокирован и возмущен попыткой атаки на государственную резиденцию президента РФ, отметил Ушаков.
"О том, что в Киеве засела банда террористов, мы публично заявляем уже почти 12 лет - сразу после госпереворота. И никакие выборы, объявленные и проведенные террористами, не могут отмыть этого родимого пятна, даже если в результате к власти приходят другие террористы. Хотя, конечно, по подлости, мерзости и лживости Зеленский опередил Порошенко, что казалось невозможным. Но он смог. Вот и сейчас он нагло врёт, отрицая сам факт террористической атаки. Это из боязни потерять остатки имиджа, а с ним и поддержку Трампа", - заявил глава крымского парламента в своем Telegram-канале.
Константинов назвал совершенное Киевом безумным актом терроризма, добавив, что это требует ответа.