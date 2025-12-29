Рейтинг@Mail.ru
Песков не ответил на вопрос об отводе ВСУ из новых регионов - РИА Новости, 29.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
13:19 29.12.2025
Песков не ответил на вопрос об отводе ВСУ из новых регионов
Песков не ответил на вопрос об отводе ВСУ из новых регионов - РИА Новости, 29.12.2025
Песков не ответил на вопрос об отводе ВСУ из новых регионов
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос, распространяется ли требование к киевскому режиму об отводе войск из Донбасса на... РИА Новости, 29.12.2025
Песков не ответил на вопрос об отводе ВСУ из новых регионов

Песков не стал комментировать отвод ВСУ из Херсонской и Запорожской областей

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос, распространяется ли требование к киевскому режиму об отводе войск из Донбасса на территории Херсонской и Запорожской областей.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Киеву следует не мешкая принять решение по Донбассу с учетом складывающейся ситуации на фронтах. Он отметил, что для окончательного прекращения боевых действий от Киева требуется политическое решение, которое касается Донбасса.
"Полностью мы не будем комментировать и вдаваться в обсуждение публичное отдельных положений", - сказал Песков на брифинге, отвечая на вопрос о том, должен ли распространяться вывод ВСУ на Херсонскую и Запорожскую области.
Владимир Путин и Дональд Трамп
Песков анонсировал новый телефонный разговор Путина и Трампа
Вчера, 12:55
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
