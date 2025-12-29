https://ria.ru/20251229/kosachev-2065276855.html
Косачев заявил, что возобновление отношений с ЕС не является самоцелью
МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Возобновление отношений с Евросоюзом для России - не самоцель, это просто возвращение к норме, диалог нужен для уменьшения угроз, а не потому, что РФ без этого некуда развиваться, сказал РИА Новости вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
"Важный момент, возобновление отношений с ЕС
для России
- не самоцель. Это просто возвращение к норме, а не, как принято говорить, condicio sine qua non, то есть непременное условие, без которого России не жить. Диалог нужен для уменьшения угроз, а не потому, что без этого нам некуда развиваться", - отметил политик.
По его словам, на сегодня Европа
– источник проблем, а не надежд и планов на будущее. "И нам было бы достаточно, если бы нам не мешали, а с кругом друзей сами разберемся", - добавил Косачев
.
Политик отметил, что и в Европе есть силы, готовые и способные к нормальному общению с Россией. Сейчас они в меньшинстве, но отнюдь не в безголосом. Отчасти этому способствует и поддержка из-за океана, где "также понимают бесперспективность курса нынешних элит Европы", сказал сенатор.
"Поэтому оздоровление возможно после смены нынешней генерации европейских политиков и возвращения самого климата в Европе от алармизма и клинической русофобии к каким-то приемлемым рамкам. Это произойдет не сразу, но, на мой взгляд, иного пути у Европы нет, если она хочет уцелеть и как межнациональный проект в интересах собственных граждан, и как важный мировой игрок", - заключил Косачев.