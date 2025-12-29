Рейтинг@Mail.ru
Косачев заявил, что возобновление отношений с ЕС не является самоцелью - РИА Новости, 29.12.2025
06:19 29.12.2025
Косачев заявил, что возобновление отношений с ЕС не является самоцелью
Косачев заявил, что возобновление отношений с ЕС не является самоцелью - РИА Новости, 29.12.2025
Косачев заявил, что возобновление отношений с ЕС не является самоцелью
Возобновление отношений с Евросоюзом для России - не самоцель, это просто возвращение к норме, диалог нужен для уменьшения угроз, а не потому, что РФ без этого... РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T06:19:00+03:00
2025-12-29T06:19:00+03:00
в мире
россия
европа
константин косачев
совет федерации рф
евросоюз
в мире, россия, европа, константин косачев, совет федерации рф, евросоюз
В мире, Россия, Европа, Константин Косачев, Совет Федерации РФ, Евросоюз
Косачев заявил, что возобновление отношений с ЕС не является самоцелью

РИА Новости: Косачев заявил, что возобновление отношений с ЕС не будет самоцелью

© РИА Новости / Нина Зотина | Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Возобновление отношений с Евросоюзом для России - не самоцель, это просто возвращение к норме, диалог нужен для уменьшения угроз, а не потому, что РФ без этого некуда развиваться, сказал РИА Новости вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
"Важный момент, возобновление отношений с ЕС для России - не самоцель. Это просто возвращение к норме, а не, как принято говорить, condicio sine qua non, то есть непременное условие, без которого России не жить. Диалог нужен для уменьшения угроз, а не потому, что без этого нам некуда развиваться", - отметил политик.
По его словам, на сегодня Европа – источник проблем, а не надежд и планов на будущее. "И нам было бы достаточно, если бы нам не мешали, а с кругом друзей сами разберемся", - добавил Косачев.
Политик отметил, что и в Европе есть силы, готовые и способные к нормальному общению с Россией. Сейчас они в меньшинстве, но отнюдь не в безголосом. Отчасти этому способствует и поддержка из-за океана, где "также понимают бесперспективность курса нынешних элит Европы", сказал сенатор.
"Поэтому оздоровление возможно после смены нынешней генерации европейских политиков и возвращения самого климата в Европе от алармизма и клинической русофобии к каким-то приемлемым рамкам. Это произойдет не сразу, но, на мой взгляд, иного пути у Европы нет, если она хочет уцелеть и как межнациональный проект в интересах собственных граждан, и как важный мировой игрок", - заключил Косачев.
В миреРоссияЕвропаКонстантин КосачевСовет Федерации РФЕвросоюз
 
 
