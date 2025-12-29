МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Возобновление отношений с Евросоюзом для России - не самоцель, это просто возвращение к норме, диалог нужен для уменьшения угроз, а не потому, что РФ без этого некуда развиваться, сказал РИА Новости вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

"Важный момент, возобновление отношений с ЕС для России - не самоцель. Это просто возвращение к норме, а не, как принято говорить, condicio sine qua non, то есть непременное условие, без которого России не жить. Диалог нужен для уменьшения угроз, а не потому, что без этого нам некуда развиваться", - отметил политик.

По его словам, на сегодня Европа – источник проблем, а не надежд и планов на будущее. "И нам было бы достаточно, если бы нам не мешали, а с кругом друзей сами разберемся", - добавил Косачев

Политик отметил, что и в Европе есть силы, готовые и способные к нормальному общению с Россией. Сейчас они в меньшинстве, но отнюдь не в безголосом. Отчасти этому способствует и поддержка из-за океана, где "также понимают бесперспективность курса нынешних элит Европы", сказал сенатор.