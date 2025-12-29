Рейтинг@Mail.ru
Косачев напомнил о финансовом долге ЕС перед Россией - РИА Новости, 29.12.2025
06:05 29.12.2025
Косачев напомнил о финансовом долге ЕС перед Россией
Косачев напомнил о финансовом долге ЕС перед Россией - РИА Новости, 29.12.2025
Косачев напомнил о финансовом долге ЕС перед Россией
Евросоюз прилично задолжал России, это значит, что отношения возобновятся однажды не с нуля, а с минус сотен миллиардов евро, заявил РИА Новости вице-спикер... РИА Новости, 29.12.2025
экономика
россия
европа
константин косачев
совет федерации рф
евросоюз
россия
европа
экономика, россия, европа, константин косачев, совет федерации рф, евросоюз
Экономика, Россия, Европа, Константин Косачев, Совет Федерации РФ, Евросоюз
Косачев напомнил о финансовом долге ЕС перед Россией

РИА Новости: Косачев напомнил, что ЕС задолжал России сотни миллиардов евро

МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Евросоюз прилично задолжал России, это значит, что отношения возобновятся однажды не с нуля, а с минус сотен миллиардов евро, заявил РИА Новости вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
"После слов "Россия должна…" никто здесь эти тексты дальше не читает.. Это ЕС нам должен, если уж на то пошло, и это значит, что отношения возобновятся однажды не с нуля, а с минус сотен миллиардов евро", - отметил политик.
Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Косачев назвал ЕС главным тормозом на пути решения конфликта на Украине
06:02
Косачев также подчеркнул, что отношения России с европейскими державами на сегодня, пожалуй, худшие даже не со времен "холодной войны" или Второй мировой войны, а с того момента, когда советская республика имела дело с интервенцией стран нынешнего Запада, имевшей целью расчленить и разграбить Россию, ослабленную тяжелейшей гражданской войной.
"Проблема сегодня в том, что Евросоюзом и основными государствами Европы руководят сегодня те, кто в принципе не считает возможным и целесообразным равноправный диалог с Россией", - заключил парламентарий.
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Депутаты ГД и Европарламента обсудили взаимоотношения ЕС и России
17 декабря, 19:27
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
