Косачев напомнил о финансовом долге ЕС перед Россией

МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Евросоюз прилично задолжал России, это значит, что отношения возобновятся однажды не с нуля, а с минус сотен миллиардов евро, заявил РИА Новости вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
"После слов "Россия должна…" никто здесь эти тексты дальше не читает.. Это ЕС нам должен, если уж на то пошло, и это значит, что отношения возобновятся однажды не с нуля, а с минус сотен миллиардов евро", - отметил политик.
Косачев также подчеркнул, что отношения России с европейскими державами на сегодня, пожалуй, худшие даже не со времен "холодной войны" или Второй мировой войны, а с того момента, когда советская республика имела дело с интервенцией стран нынешнего Запада, имевшей целью расчленить и разграбить Россию, ослабленную тяжелейшей гражданской войной.
"Проблема сегодня в том, что Евросоюзом и основными государствами Европы руководят сегодня те, кто в принципе не считает возможным и целесообразным равноправный диалог с Россией", - заключил парламентарий.
Депутаты ГД и Европарламента обсудили взаимоотношения ЕС и России
17 декабря, 19:27