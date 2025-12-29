Рейтинг@Mail.ru
На Западе назвали условие завершения конфликта на Украине
13:18 29.12.2025
На Западе назвали условие завершения конфликта на Украине
На Западе назвали условие завершения конфликта на Украине
в мире
украина
россия
сша
дональд трамп
владимир зеленский
владимир путин
нато
в мире, украина, россия, сша, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, нато, мирный план сша по украине
В мире, Украина, Россия, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Владимир Путин, НАТО, Мирный план США по Украине
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкФлаг и герб Украины в освобожденном российскими войсками группировки войск "Центр" Красноармейске в ДНР
© РИА Новости / Станислав Красильников
Флаг и герб Украины в освобожденном российскими войсками группировки войск "Центр" Красноармейске в ДНР. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Урегулирование конфликта на Украине зависит от признания его первопричин, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети X.
"Это является не "пророссийской" позицией, а необходимым условием для разрешения конфликта и спасения Украины", — заявил он.
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам встречи в Мар-а-Лаго во Флориде. 28 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
В Европе сделали громкое заявление о Зеленском после встречи с Трампом
Вчера, 08:58
Эксперт напомнил, что конфликт был спровоцирован свержением украинского руководства странами НАТО в 2014 году и созданием "марионеточных" украинских разведывательных служб в качестве доверенных лиц американского Центрального разведывательного управления и британской секретной службы MI6.
В воскресенье президент США Дональд Трамп провел встречу с Владимиром Зеленским во Флориде. По итогам беседы американский лидер заявил, что стороны продвинулись в вопросе урегулирования конфликта, и предупредил, что Украина может потерять еще больше территорий, поэтому ей следует поспешить с мирным соглашением.
Перед встречей с Зеленским Трамп провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Как рассказал представитель Кремля Юрий Ушаков, разговор продлился один час 15 минут и состоялся по инициативе американского лидера. Он носил дружеский, доброжелательный и деловой характер. Трамп настойчиво продвигал мысль о необходимости как можно скорее завершить конфликт.
Владимир Путин не раз заявлял, что Россия выступает исключительно за долгосрочное урегулирование без каких-либо временных перемирий. Его достижение возможно только после устранения первопричин конфликта. В их числе — угрозы национальной безопасности, возникшие из-за расширения НАТО, и притеснение русскоговорящего населения на Украине.
Государственный флаг на фасаде здания посольства Эстонии в Москве - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
В Эстонии сделали неожиданное заявление о войне с Россией
Вчера, 11:58
 
В миреУкраинаРоссияСШАДональд ТрампВладимир ЗеленскийВладимир ПутинНАТОМирный план США по Украине
 
 
