Хуситы рассматривают присутствие Израиля в Сомалиленде как военную цель

ДОХА, 29 дек - РИА Новости. Военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) будут рассматривать любое присутствие Израиля в Сомалиленде как военную цель, заявил лидер правящего на севере Йемена шиитского движения Абдель Малик аль-Хуси.
"Мы рассматриваем любое присутствие Израиля в регионе Сомалиленда как военную цель для наших вооруженных сил, поскольку оно представляет собой агрессию против Сомали и Йемена и угрозу безопасности региона", - сказал он в своем выступлении, которое транслировал йеменский телеканал Al Masirah.
Израиль 26 декабря официально признал расположенную на севере Африканского рога самопровозглашенную Республику Сомалиленд независимым государством, израильский премьер Биньямин Нетаньяху и президент самопровозглашенной республики Абдирахман Мохамед Абдуллахи подписали совместную взаимную декларацию о признании. Израиль стал первым государством в мире, признавшим Сомалиленд. Власти Сомали категорически отвергли "посягательство на суверенитет со стороны Израиля". Поддержку Сомали выразили большинство африканских и арабских стран, а также Лига арабских государств и Африканский союз.
ЕС прокомментировал признание Израилем Сомалиленда
27 декабря, 22:38