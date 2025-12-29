https://ria.ru/20251229/kaliningrad-2065283686.html
В аэропорту Калининграда задержали более 20 рейсов
В аэропорту Калининграда задержали более 20 рейсов - РИА Новости, 29.12.2025
В аэропорту Калининграда задержали более 20 рейсов
Более 20 рейсов задерживается в аэропорту Калининграда, следует из онлайн-табло аэропорта "Храброво". РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T08:16:00+03:00
2025-12-29T08:16:00+03:00
2025-12-29T08:16:00+03:00
калининград
москва
санкт-петербург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
новый год
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841746238_0:113:3154:1887_1920x0_80_0_0_7021de07b59a701c3ddd31017e592041.jpg
https://ria.ru/20251228/samolet-2065246057.html
калининград
москва
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841746238_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b4ce257d2d9024f00c633ecb1fd669ad.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
калининград, москва, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новый год, общество
Калининград, Москва, Санкт-Петербург, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Новый год, Общество
В аэропорту Калининграда задержали более 20 рейсов
Более 20 рейсов задержали в аэропорту Храброво в Калининграде из-за непогоды