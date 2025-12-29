Рейтинг@Mail.ru
08:16 29.12.2025
https://ria.ru/20251229/kaliningrad-2065283686.html
В аэропорту Калининграда задержали более 20 рейсов
Более 20 рейсов задерживается в аэропорту Калининграда, следует из онлайн-табло аэропорта "Храброво". РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T08:16:00+03:00
2025-12-29T08:16:00+03:00
калининград, москва, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новый год, общество
Калининград, Москва, Санкт-Петербург, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Новый год, Общество
КАЛИНИНГРАД, 29 дек – РИА Новости. Более 20 рейсов задерживается в аэропорту Калининграда, следует из онлайн-табло аэропорта "Храброво".
По данным онлайн-табло, на 6.45 (7.45 мск) в понедельник на вылет задерживаются рейсы в Москву, Санкт–Петербург, Екатеринбург и Пермь. На прилет – 13 рейсов из Москвы, Санкт–Петербурга, Екатеринбурга и Перми.
ГУ МЧС региона 28 декабря предупредило о том, что на территории Калининградской области сохранится северо-западный ветер 12-17 метров в секунду, на побережье до 20 метров в секунду, но штормовое предупреждение, объявленное накануне, отменено.
По данным Telegram–канала "Погода и метеоявления в Калининградской области", с вечера понедельника и в течение суток вторника северный/северо-западный ветер вновь усилится в порывах до 19-24 метров в секунду на побережье, и до 16-21 метров в секунду в Калининграде и западной, северо-западной части области. Только теперь уже в совокупности с обильными снегопадами.
Самолет авиакомпании Победа - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
Аэропорт Сочи отправил на запасные аэродромы восемь воздушных судов
КалининградМоскваСанкт-ПетербургМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Новый годОбщество
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
