Путин продлил документы по инвалидности для жителей новых регионов

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин Президент России Владимир Путин подписал закон, продлевающий на два года документы по установлению инвалидности и степени утраты профессиональной трудоспособности, выданные в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях или на Украине до 1 марта 2023 года и в которых не указан срок их действия.

Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Также продлевается на один год срок действия таких документов, действие которых истекает в период с 24 февраля 2022 года до 31 декабря 2025 года. Кроме этого, по 31 декабря 2026 года продлевается срок представления страхователями в территориальный орган Фонда пенсионного и социального страхования РФ сведений о периодах работы, дающей право на установление лицам, проработавшим не менее 30 календарных лет в сельском хозяйстве, повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии.

Принятой мерой на 1 января 2027 года переносится срок перерасчета размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости или к страховой пенсии по инвалидности в связи с приобретением неработающим пенсионером из сельской местности необходимого стажа работы в сельском хозяйстве.

Предусматриваются и особенности исчисления трудового стажа при установлении, пересмотре пенсий, стажа (выслуги лет) при установлении дополнительного социального обеспечения для россиян, постоянно проживающих на территориях воссоединенных субъектов РФ. Данные особенности будут касаться граждан, работающих в организациях, которые не привели свои учредительные документы в соответствие с законодательством РФ и не обратились с заявлением о внесении сведений о них в единый государственный реестр юридических лиц, до 1 января 2027 года.