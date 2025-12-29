Рейтинг@Mail.ru
Путин продлил документы по инвалидности для жителей новых регионов
11:21 29.12.2025 (обновлено: 11:23 29.12.2025)
Путин продлил документы по инвалидности для жителей новых регионов
Путин продлил документы по инвалидности для жителей новых регионов
Президент России Владимир Путин подписал закон, продлевающий на два года документы по установлению инвалидности и степени утраты профессиональной... РИА Новости, 29.12.2025
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
владимир путин
общество
инвалидность
россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир путин, общество, инвалидность
Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Владимир Путин, Общество, инвалидность
Путин продлил документы по инвалидности для жителей новых регионов

В России продлили действие документов по инвалидности для жителей новых регионов

© iStock.com / ljubaphotoМужчина в инвалидной коляске
Мужчина в инвалидной коляске - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© iStock.com / ljubaphoto
Мужчина в инвалидной коляске. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, продлевающий на два года документы по установлению инвалидности и степени утраты профессиональной трудоспособности, выданные в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях или на Украине до 1 марта 2023 года и в которых не указан срок их действия.
Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Деньги - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
Путин подписал закон о лицах, имеющих право на двойную пенсию
31 июля, 23:10
Также продлевается на один год срок действия таких документов, действие которых истекает в период с 24 февраля 2022 года до 31 декабря 2025 года. Кроме этого, по 31 декабря 2026 года продлевается срок представления страхователями в территориальный орган Фонда пенсионного и социального страхования РФ сведений о периодах работы, дающей право на установление лицам, проработавшим не менее 30 календарных лет в сельском хозяйстве, повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии.
Принятой мерой на 1 января 2027 года переносится срок перерасчета размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости или к страховой пенсии по инвалидности в связи с приобретением неработающим пенсионером из сельской местности необходимого стажа работы в сельском хозяйстве.
Предусматриваются и особенности исчисления трудового стажа при установлении, пересмотре пенсий, стажа (выслуги лет) при установлении дополнительного социального обеспечения для россиян, постоянно проживающих на территориях воссоединенных субъектов РФ. Данные особенности будут касаться граждан, работающих в организациях, которые не привели свои учредительные документы в соответствие с законодательством РФ и не обратились с заявлением о внесении сведений о них в единый государственный реестр юридических лиц, до 1 января 2027 года.
Кроме того, устанавливается, что ежегодная денежная компенсация инвалидам расходов на содержание и ветеринарное обслуживание собак-поводырей не будет распространяться на расходы, связанные с оплатой корма для собак-проводников, приобретаемого с использованием электронного сертификата. При этом кабмин определит предельный размер оплаты такого корма.
Мужчина в инвалидном кресле сидит за столом - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Путин подписал закон о доступности туристических объектов для инвалидов
Вчера, 10:32
 
Россия Донецкая Народная Республика Луганская Народная Республика Владимир Путин Общество инвалидность
 
 
