Рейтинг@Mail.ru
Гросси назвал главным в работе генсека ООН беспристрастность - РИА Новости, 29.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:07 29.12.2025
https://ria.ru/20251229/grossi-2065331586.html
Гросси назвал главным в работе генсека ООН беспристрастность
Гросси назвал главным в работе генсека ООН беспристрастность - РИА Новости, 29.12.2025
Гросси назвал главным в работе генсека ООН беспристрастность
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, претендующий на пост генсека Организации Объединенных Наций (ООН), в интервью РИА Новости назвал беспристрастность главным в... РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T11:07:00+03:00
2025-12-29T11:07:00+03:00
в мире
россия
аргентина
рафаэль гросси
алексей лихачев
дмитрий песков
оон
магатэ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021338192_0:268:3072:1996_1920x0_80_0_0_3fe35894e9f4ec6208b4915b5c7a47b9.jpg
https://ria.ru/20251116/grossi-2055245748.html
https://ria.ru/20251229/oon-2065282373.html
https://ria.ru/20251128/kreml-2058292023.html
россия
аргентина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021338192_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e70e030b85e55a8bc0e2e232d6359325.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, аргентина, рафаэль гросси, алексей лихачев, дмитрий песков, оон, магатэ, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
В мире, Россия, Аргентина, Рафаэль Гросси, Алексей Лихачев, Дмитрий Песков, ООН, МАГАТЭ, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Гросси назвал главным в работе генсека ООН беспристрастность

Кандидат в генсеки ООН Гросси назвал беспристрастность главным в этой работе

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкРафаэль Гросси
Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Рафаэль Гросси. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЕНА, 29 дек - РИА Новости, Светлана Берило. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, претендующий на пост генсека Организации Объединенных Наций (ООН), в интервью РИА Новости назвал беспристрастность главным в работе международного гражданского служащего.
"Сейчас часто говорят о "честных посредниках", но где они? И я искренне верю, что мы доказали: можно быть честным посредником, если у тебя есть смелость быть беспристрастным", - сказал Гросси.
Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
Гросси рассказал, что сделает, если станет генсеком ООН
16 ноября, 04:34
Он добавил, что беспристрастность - это очень трудно.
"Это не безразличие, это именно беспристрастность. Когда я говорю с вами как с россиянкой, у вас есть определенные ожидания от меня. Потом я буду говорить с другим человеком, и у него тоже будут ожидания от меня и от моих слов, и он будет разочарован: "Почему вы не сказали то? Почему не сказали это?" Беспристрастность - это довольно одинокая позиция. Но именно так, откровенно говоря, и должен работать международный гражданский служащий", - заключил он.
Ранее Аргентина официально представила кандидатуру Гросси на пост генерального секретаря ООН.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время пресс-подхода по итогам встречи с генеральным директором госкорпорации Росатом Алексеем Лихачевым - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Гросси призвал вернуть ООН роль в урегулировании большинства конфликтов
Вчера, 07:54
Как отмечал глава "Росатома" Алексей Лихачев, гендиректор МАГАТЭ сегодня является наиболее подходящим кандидатом на должность генсекретаря ООН.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщил журналистам, что российская сторона хорошо знает Гросси, и к ситуации выдвижения его кандидатуры на пост генсека ООН РФ будет подходить комплексно.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
Вид на Кремль - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
В Кремле прокомментировали выдвижение Гросси на пост генсека ООН
28 ноября, 11:42
 
В миреРоссияАргентинаРафаэль ГроссиАлексей ЛихачевДмитрий ПесковООНМАГАТЭГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала