Гросси назвал главным в работе генсека ООН беспристрастность
Гросси назвал главным в работе генсека ООН беспристрастность - РИА Новости, 29.12.2025
Гросси назвал главным в работе генсека ООН беспристрастность
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, претендующий на пост генсека Организации Объединенных Наций (ООН), в интервью РИА Новости назвал беспристрастность главным в... РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T11:07:00+03:00
2025-12-29T11:07:00+03:00
2025-12-29T11:07:00+03:00
Гросси назвал главным в работе генсека ООН беспристрастность
Кандидат в генсеки ООН Гросси назвал беспристрастность главным в этой работе
ВЕНА, 29 дек - РИА Новости, Светлана Берило. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, претендующий на пост генсека Организации Объединенных Наций (ООН), в интервью РИА Новости назвал беспристрастность главным в работе международного гражданского служащего.
"Сейчас часто говорят о "честных посредниках", но где они? И я искренне верю, что мы доказали: можно быть честным посредником, если у тебя есть смелость быть беспристрастным", - сказал Гросси
.
Он добавил, что беспристрастность - это очень трудно.
"Это не безразличие, это именно беспристрастность. Когда я говорю с вами как с россиянкой, у вас есть определенные ожидания от меня. Потом я буду говорить с другим человеком, и у него тоже будут ожидания от меня и от моих слов, и он будет разочарован: "Почему вы не сказали то? Почему не сказали это?" Беспристрастность - это довольно одинокая позиция. Но именно так, откровенно говоря, и должен работать международный гражданский служащий", - заключил он.
Ранее Аргентина
официально представила кандидатуру Гросси на пост генерального секретаря ООН
.
Как отмечал глава "Росатома
" Алексей Лихачев
, гендиректор МАГАТЭ
сегодня является наиболее подходящим кандидатом на должность генсекретаря ООН.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
ранее сообщил журналистам, что российская сторона хорошо знает Гросси, и к ситуации выдвижения его кандидатуры на пост генсека ООН РФ будет подходить комплексно.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.