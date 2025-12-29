Глава МАГАТЭ намерен вновь посетить Россию в начале следующего года

ВЕНА, 29 дек — РИА Новости, Светлана Берило. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси намерен вновь посетить Россию в начале следующего года, об этом он заявил в интервью РИА Новости.

"Всегда, всегда", — сказал он, отвечая на вопрос, видит ли он необходимость в том, чтобы в ближайшее время посетить Россию или Украину

Гросси напомнил, что прошлый визит состоялся всего несколько недель назад. В ноябре он был в Калининграде , где во главе делегации МАГАТЭ провел встречу с гендиректором " Росатома " Алексеем Лихачевым и другими представителями госструктур.

"Я намерен снова приехать в начале следующего года", — добавил он.

Глава МАГАТЭ также напомнил, что часто бывает и на Украине.

Он напомнил, что эксперты МАГАТЭ также присутствуют на других атомных электростанциях на Украине.

"Поэтому для меня взаимодействие — это постоянный процесс", — заключил собеседник агентства.

Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная атомная станция в Европе с шестью энергоблоками мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года она перешла под управление российских специалистов. Генерацию на энергоблоках остановили в сентябре 2022-го, а с апреля 2024-го они находятся в режиме холодного останова.