02:43 29.12.2025 (обновлено: 05:46 29.12.2025)
Глава МАГАТЭ намерен вновь посетить Россию в начале следующего года
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси намерен вновь посетить Россию в начале следующего года, об этом он заявил в интервью РИА Новости. РИА Новости, 29.12.2025
россия, украина, калининград, рафаэль гросси, алексей лихачев, дмитрий песков, магатэ, чернобыльская аэс, запорожская аэс, в мире
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГенеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
ВЕНА, 29 дек — РИА Новости, Светлана Берило. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси намерен вновь посетить Россию в начале следующего года, об этом он заявил в интервью РИА Новости.
"Всегда, всегда", — сказал он, отвечая на вопрос, видит ли он необходимость в том, чтобы в ближайшее время посетить Россию или Украину.
Гросси напомнил, что прошлый визит состоялся всего несколько недель назад. В ноябре он был в Калининграде, где во главе делегации МАГАТЭ провел встречу с гендиректором "Росатома" Алексеем Лихачевым и другими представителями госструктур.
"Я намерен снова приехать в начале следующего года", — добавил он.
Глава МАГАТЭ также напомнил, что часто бывает и на Украине.
"И, пожалуйста, не забывайте, что помимо Запорожья (Запорожской АЭС. — Прим. ред.) у нас есть развертывания на Чернобыльской АЭС. Вы, возможно, видели, что в последнее время, по крайней мере в Западной Европе — не знаю, как в России, — вокруг этого было много интереса со стороны СМИ. Это связано с одним из наших последних отчетов", — уточнил Гросси.
Он напомнил, что эксперты МАГАТЭ также присутствуют на других атомных электростанциях на Украине.
"Поэтому для меня взаимодействие — это постоянный процесс", — заключил собеседник агентства.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная атомная станция в Европе с шестью энергоблоками мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года она перешла под управление российских специалистов. Генерацию на энергоблоках остановили в сентябре 2022-го, а с апреля 2024-го они находятся в режиме холодного останова.
В Москве не раз заявляли, что реальный источник угрозы для Запорожской АЭС и ее работников — это безрассудные действия ВСУ, которые почти ежедневно атакуют инфраструктуру станции и Энергодара.
Россия, Украина, Калининград, Рафаэль Гросси, Алексей Лихачев, Дмитрий Песков, МАГАТЭ, Чернобыльская АЭС, Запорожская АЭС, В мире
 
 
