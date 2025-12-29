В Госдуме заявили, что не планируют запрещать рекламу в Telegram

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Идей и планов запрещать рекламу в Telegram в Госдуме нет, перспективы платформы на российском рекламном рынке достаточно ясные, Идей и планов запрещать рекламу в Telegram в Госдуме нет, перспективы платформы на российском рекламном рынке достаточно ясные, заявил первый замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

"Что касается Telegram, его перспективы на рекламном рынке РФ считаю более ясными… Идей и планов запрещать рекламу в Telegram в Госдуме нет", - написал Горелкин в своем канале на платформе Max.

Он напомнил, что платформа одной из первых поддержала закон о маркировке интернет-рекламы, а на данный момент предлагает довольно богатый инвентарь: от официальной рекламной платформы до размещений у инфлюенсеров, в чат-ботах и приложениях.

По словам депутата, главным событием российского рынка диджитал-рекламы в уходящем году стал законодательный запрет на использование Instagram* (соцсеть принадлежит Мeta, запрещена в РФ).

"Это заставило рекламодателей искать новые площадки, и сказать, что основным бенефициаром нового закона стали исключительно российские цифровые платформы. В тройку лидеров кроме VK входят также TikTok и Telegram – именно они чаще всего рассматривались как наиболее подходящая альтернатива", - добавил Горелкин.

При этом, как уточнил парламентарий, крупные рекламодатели проявляли определенную осторожность при планировании бюджетов на 2026 год: в частных разговорах некоторые сомневались в безоблачном будущем иностранных площадок.

"Некоторые их опасения представляются вполне разумными – я уже писал, что политика самоограничения, которой придерживается TikTok, слишком затянулась и вызывает всё больше вопросов", - уточнил он.