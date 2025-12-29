Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме заявили, что не планируют запрещать рекламу в Telegram - РИА Новости, 29.12.2025
13:52 29.12.2025
В Госдуме заявили, что не планируют запрещать рекламу в Telegram
В Госдуме заявили, что не планируют запрещать рекламу в Telegram
россия, антон горелкин, telegram, госдума рф, tiktok
В Госдуме заявили, что не планируют запрещать рекламу в Telegram

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Идей и планов запрещать рекламу в Telegram в Госдуме нет, перспективы платформы на российском рекламном рынке достаточно ясные, заявил первый замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.
"Что касается Telegram, его перспективы на рекламном рынке РФ считаю более ясными… Идей и планов запрещать рекламу в Telegram в Госдуме нет", - написал Горелкин в своем канале на платформе Max.
Он напомнил, что платформа одной из первых поддержала закон о маркировке интернет-рекламы, а на данный момент предлагает довольно богатый инвентарь: от официальной рекламной платформы до размещений у инфлюенсеров, в чат-ботах и приложениях.
По словам депутата, главным событием российского рынка диджитал-рекламы в уходящем году стал законодательный запрет на использование Instagram* (соцсеть принадлежит Мeta, запрещена в РФ).
"Это заставило рекламодателей искать новые площадки, и сказать, что основным бенефициаром нового закона стали исключительно российские цифровые платформы. В тройку лидеров кроме VK входят также TikTok и Telegram – именно они чаще всего рассматривались как наиболее подходящая альтернатива", - добавил Горелкин.
При этом, как уточнил парламентарий, крупные рекламодатели проявляли определенную осторожность при планировании бюджетов на 2026 год: в частных разговорах некоторые сомневались в безоблачном будущем иностранных площадок.
"Некоторые их опасения представляются вполне разумными – я уже писал, что политика самоограничения, которой придерживается TikTok, слишком затянулась и вызывает всё больше вопросов", - уточнил он.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
РоссияАнтон ГорелкинTelegramГосдума РФTikTok
 
 
