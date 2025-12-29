Путин подписал закон о Дне памяти жертв геноцида советского народа

Как отмечалось в пояснительной записке, увековечение вводимой памятной даты будет иметь важное значение для противодействия фальсификации истории. Там также говорилось, что сохранение правды о подвиге советского народа во время Великой Отечественной войны является священным долгом потомков победителей перед прошлыми, нынешними и будущими поколениями.