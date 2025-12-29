Рейтинг@Mail.ru
Суд заочно арестовал экс-полковника ФСБ Фролова - РИА Новости, 29.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:35 29.12.2025 (обновлено: 16:50 29.12.2025)
https://ria.ru/20251229/frolov-2065458673.html
Суд заочно арестовал экс-полковника ФСБ Фролова
Суд заочно арестовал экс-полковника ФСБ Фролова - РИА Новости, 29.12.2025
Суд заочно арестовал экс-полковника ФСБ Фролова
Московский гарнизонный военный суд заочно арестовал и объявил в розыск отставного полковника управления "К" ФСБ Дмитрия Фролова, обвиняемого во взяточничестве и РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T16:35:00+03:00
2025-12-29T16:50:00+03:00
происшествия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731760555_0:161:3072:1889_1920x0_80_0_0_e0c7ea92110a2807445b98d9327c9ce9.jpg
https://ria.ru/20251114/ofitser-2054941704.html
https://ria.ru/20251028/mirzaev-2051223812.html
https://ria.ru/20250729/vzyatka-2032090121.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731760555_89:0:2820:2048_1920x0_80_0_0_f09d7a7cb9ea00ce709b55efcb50c297.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Суд заочно арестовал экс-полковника ФСБ Фролова

Суд в Москве заочно арестовал и объявил в розыск экс-полковника ФСБ Фролова

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Статуя Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Московский гарнизонный военный суд заочно арестовал и объявил в розыск отставного полковника управления "К" ФСБ Дмитрия Фролова, обвиняемого во взяточничестве и не явившегося в суд по этому делу, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
До этого суд оформил принудительный привод Фролова, пристав до заседания посетил пятикомнатную квартиру, где зарегистрирован обвиняемый, и не нашел там фигуранта. По словам защиты, Фролов зимой 2024 года выехал на лечение в Дубай (ОАЭ). Из-за болезни врач запретил ему перелеты, и вернуться на заседание апелляционной инстанции он уже не смог, хотя даже купил билеты, отмечал адвокат. Защита утверждает, что сейчас связи с доверителем у них нет.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Офицеру из Белгородской области вынесли приговор за взятки
14 ноября, 11:10
Сегодня гособвинитель заявила, что Фролов фактически скрылся, в этой связи она попросила суд приостановить производство по делу, вынести постановление о розыске обвиняемого и заочно его арестовать. Защита настаивала только на приостановке дела в связи с тяжелой болезнью, от которой страдает Фролов, и невозможностью его явки.
"Приостановить производство по уголовному делу, избрать Фролову меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента задержания на территории РФ или экстрадиции, объявить его в розыск, продолжить разбирательство в отношении обвиняемого Шкурко, выделить дело в отношении Фролова", - решил суд.
Изначально отставного полковника обвиняли во взяточничестве на 87 миллионов рублей. Московский гарнизонный военный суд в приговоре в июне 2024 года переквалифицировал статью на менее тяжкую - мошенничество, назначил по ней шесть лет колонии и освободил Фролова от наказания из-за истечения срока давности. Эпизод по второму мошенничеству был прекращен ранее.
При этом прокурор требовал для него 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима.
Решение суда обжаловали защита и прокуратура. В октябре 2024 года 2-й Западный окружной военный суд отменил приговор и постановил прекратить уголовное дело за истечением срока давности. Кассационный суд в октябре этого года отменил более ранние решения и передал дело на новое рассмотрение.
Мирза Мирзаев - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Бывший замначальника тыла Росгвардии получил девять лет колонии
28 октября, 15:47
Фролов, по данным следствия, курируя "банковский" отдел управления "К" ФСБ, ежемесячно получал деньги от руководства "Кредитимпэкс Банка". Банкиры опасались отзыва лицензии, за общее покровительство Фролова они передавали ему по 100-150 тысяч сначала долларов, а позднее - евро.
Экс-акционер "Кредитимпэкс Банка" Георгий Шкурко получил четыре года и восемь месяцев за покушение на дачу взятки, суд также освободил его от наказания.
По данным следствия, в 2011 году сотрудники ФСБ Кирилл Черкалин, Андрей Васильев и Фролов обманом вынудили главу строительной компании Сергея Гляделкина передать им долю в уставном капитале фирмы на сумму не менее 490 миллионов рублей. Черкалин, как полагает Следственный комитет, руководил этой преступной группой.
Черкалин заключил сделку со следствием, дело в отношении него было выделено в отдельное производство. Он получил семь лет колонии строгого режима. Его также лишили звания подполковника запаса и запретили занимать должности в правоохранительных органах на три года после освобождения. Частично были удовлетворены иски потерпевших: Черкалина обязали выплатить бизнесменам Гляделкину и Игорю Ткачу почти по 319 миллионов рублей.
Отставной майор Васильев также был на скамье подсудимых по обвинению в мошенничестве, но дело было прекращено из-за истечения срока давности.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
Экс-специалиста военного представительства обвинили во взяточничестве
29 июля, 11:03
 
ПроисшествияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала