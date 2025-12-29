Суд заочно арестовал экс-полковника ФСБ Фролова

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Московский гарнизонный военный суд заочно арестовал и объявил в розыск отставного полковника управления "К" ФСБ Дмитрия Фролова, обвиняемого во взяточничестве и не явившегося в суд по этому делу, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

До этого суд оформил принудительный привод Фролова, пристав до заседания посетил пятикомнатную квартиру, где зарегистрирован обвиняемый, и не нашел там фигуранта. По словам защиты, Фролов зимой 2024 года выехал на лечение в Дубай ОАЭ ). Из-за болезни врач запретил ему перелеты, и вернуться на заседание апелляционной инстанции он уже не смог, хотя даже купил билеты, отмечал адвокат. Защита утверждает, что сейчас связи с доверителем у них нет.

Сегодня гособвинитель заявила, что Фролов фактически скрылся, в этой связи она попросила суд приостановить производство по делу, вынести постановление о розыске обвиняемого и заочно его арестовать. Защита настаивала только на приостановке дела в связи с тяжелой болезнью, от которой страдает Фролов, и невозможностью его явки.

"Приостановить производство по уголовному делу, избрать Фролову меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента задержания на территории РФ или экстрадиции, объявить его в розыск, продолжить разбирательство в отношении обвиняемого Шкурко, выделить дело в отношении Фролова", - решил суд.

Изначально отставного полковника обвиняли во взяточничестве на 87 миллионов рублей. Московский гарнизонный военный суд в приговоре в июне 2024 года переквалифицировал статью на менее тяжкую - мошенничество, назначил по ней шесть лет колонии и освободил Фролова от наказания из-за истечения срока давности. Эпизод по второму мошенничеству был прекращен ранее.

При этом прокурор требовал для него 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Решение суда обжаловали защита и прокуратура. В октябре 2024 года 2-й Западный окружной военный суд отменил приговор и постановил прекратить уголовное дело за истечением срока давности. Кассационный суд в октябре этого года отменил более ранние решения и передал дело на новое рассмотрение.

Фролов, по данным следствия, курируя "банковский" отдел управления "К" ФСБ , ежемесячно получал деньги от руководства "Кредитимпэкс Банка". Банкиры опасались отзыва лицензии, за общее покровительство Фролова они передавали ему по 100-150 тысяч сначала долларов, а позднее - евро.

Экс-акционер "Кредитимпэкс Банка" Георгий Шкурко получил четыре года и восемь месяцев за покушение на дачу взятки, суд также освободил его от наказания.

По данным следствия, в 2011 году сотрудники ФСБ Кирилл Черкалин , Андрей Васильев и Фролов обманом вынудили главу строительной компании Сергея Гляделкина передать им долю в уставном капитале фирмы на сумму не менее 490 миллионов рублей. Черкалин, как полагает Следственный комитет, руководил этой преступной группой.

Черкалин заключил сделку со следствием, дело в отношении него было выделено в отдельное производство. Он получил семь лет колонии строгого режима. Его также лишили звания подполковника запаса и запретили занимать должности в правоохранительных органах на три года после освобождения. Частично были удовлетворены иски потерпевших: Черкалина обязали выплатить бизнесменам Гляделкину и Игорю Ткачу почти по 319 миллионов рублей.