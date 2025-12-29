FIE объявила о допуске российских юниоров с флагом и гимном

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Международная федерация фехтования (FIE) объявила о допуске российских и белорусских юниоров и кадетов до соревнований с национальной символикой, сообщается на сайте организации.

При этом ограничения в отношении взрослых спортсменов и персонала остаются в силе. Кадеты и юниоры, которые захотят участвовать в соревнованиях взрослой категории, будут обязаны пройти проверку на выдачу нейтрального статуса.