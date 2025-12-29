Рейтинг@Mail.ru
FIE объявила о допуске российских юниоров с флагом и гимном
12:39 29.12.2025
FIE объявила о допуске российских юниоров с флагом и гимном
FIE объявила о допуске российских юниоров с флагом и гимном
Международная федерация фехтования (FIE) объявила о допуске российских и белорусских юниоров и кадетов до соревнований с национальной символикой, сообщается на... РИА Новости Спорт, 29.12.2025
спорт
ильгар мамедов
международный олимпийский комитет (мок)
международная федерация фехтования (fie)
зимние олимпийские игры 2026
https://ria.ru/20251211/mok-2061510393.html
2025
Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
спорт, ильгар мамедов, международный олимпийский комитет (мок), международная федерация фехтования (fie), зимние олимпийские игры 2026
Спорт, Ильгар Мамедов, Международный олимпийский комитет (МОК), Международная федерация фехтования (FIE), Зимние Олимпийские игры 2026
FIE объявила о допуске российских юниоров с флагом и гимном

Юных российских фехтовальщиков допустили до турниров с флагом и гимном

Российская фехтовальщица Виктория Бойкова
Российская фехтовальщица Виктория Бойкова
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Международная федерация фехтования (FIE) объявила о допуске российских и белорусских юниоров и кадетов до соревнований с национальной символикой, сообщается на сайте организации.
Ранее, 23 декабря о полном допуске с 1 января российских юниоров сообщил РИА Новости президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов. В связи с этим FIE прекратит проверку для выдачи нейтрального статуса для кадетов и юниоров, имеющих российский или белорусский паспорт. Они смогут участвовать как в индивидуальных, так и в командных соревнованиях под своим национальным флагом, с аббревиатурой страны, гимном и формой.
При этом ограничения в отношении взрослых спортсменов и персонала остаются в силе. Кадеты и юниоры, которые захотят участвовать в соревнованиях взрослой категории, будут обязаны пройти проверку на выдачу нейтрального статуса.
Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) 11 декабря рекомендовал снять ограничения на участие спортсменов из России и Белоруссии в мировых юношеских соревнованиях. В заявлении организации отмечается, что в отношении участия юношеских команд из России и Белоруссии должны применяться стандартные протоколы МОК, разрешающие выступать с флагом и гимном.
Олимпийский символ на здании штаб-квартиры Международного олимпийского комитета в Лозанне - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
МОК рекомендовал снять ограничения на участие россиян в юношеских турнирах
11 декабря, 19:36
 
СпортИльгар МамедовМеждународный олимпийский комитет (МОК)Международная федерация фехтования (FIE)Зимние Олимпийские игры 2026
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
