12:55 29.12.2025 (обновлено: 12:58 29.12.2025)
Песков отметил рост недовольства граждан ЕС из-за их лидеров
Песков отметил рост недовольства граждан ЕС из-за их лидеров
В ЕС растет недовольство тем, что все больше их лидеров жаждут продолжения войны и залезают в карман налогоплательщиков, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T12:55:00+03:00
2025-12-29T12:58:00+03:00
Песков отметил рост недовольства граждан ЕС из-за их лидеров

Песков: в ЕС растет недовольство из-за жажды их лидеров продолжения войны

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. В ЕС растет недовольство тем, что все больше их лидеров жаждут продолжения войны и залезают в карман налогоплательщиков, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"То, что есть серьезное недовольство тем, что все больше и больше руководителей ЕС, которые жаждут продолжения войны, залезают в карман своих налогоплательщиков - это очевидно. Это очевидно, и это недовольство растет", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости, как считают в Кремле, насколько высок градус недовольства европейцев из-за предоставления Киеву кредита в 90 миллиардов евро, и может быть такое, что недовольство приведет к тому, что руководство ЕС "снесут", как выразилась спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
