"Ползает на животе". На Западе объяснили, как Россия и США унизили Европу
04:38 29.12.2025 (обновлено: 04:52 29.12.2025)
"Ползает на животе". На Западе объяснили, как Россия и США унизили Европу
Пока Россия и Соединенные Штаты договариваются об условиях завершения украинского конфликта, Евросоюз пытается доказать, что в этом вопросе нельзя обойтись без... РИА Новости, 29.12.2025
в мире, евросоюз, брюссель, нато, россия, сша, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин
В мире, Евросоюз, Брюссель, НАТО, Россия, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Владимир Путин
"Ползает на животе". На Западе объяснили, как Россия и США унизили Европу

JW: пока Россия и США договариваются по Украине, ЕС мечтает о своей значимости

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Флаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Пока Россия и Соединенные Штаты договариваются об условиях завершения украинского конфликта, Евросоюз пытается доказать, что в этом вопросе нельзя обойтись без него, пишет немецкое издание Junge Welt.
"Если США и Россия попытаются разрешить конфликт между собой, то ЕС может либо адаптироваться к существующей тенденции и признать свою незначительность, либо попытаться сорвать сделку для двух других. Если последнее удастся, можно убедить себя и весь мир, что обойти ЕС невозможно, по крайней мере в Восточной Европе — даже если он уже "ползает на животе" перед Вашингтоном, например, в таможенной политике, и терпит все от (президента США Дональда. — Прим. ред.) Трампа. Такую стратегию приняли официальный Брюссель и европейские столицы", — говорится в статье.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
Общая беда объединила Европу с Россией
27 декабря, 08:00
При этом подчеркивается, что европейские политики, призывая украинцев не останавливать борьбу и делая нелепые заявления о "русской угрозе", лишь пытаются придать себе весомости.
"ЕС заявляет, что украинцы должны решать возможные уступки по мирному соглашению, а пока они должны продолжать борьбу, чтобы максимально ослабить Россию. Хотя глава американской разведки Тулси Габбард прямо сказала незадолго до Рождества: предположение, что Россия хочет атаковать НАТО, абсурдно. Но логическое мышление больше не является нормой в Европе и ЕС. Брюссель мечтает о своей значимости — за счет Украины", — отмечается в публикации.
В воскресенье президент США Дональд Трамп провел встречу с Владимиром Зеленским во Флориде. По итогам беседы американский лидер заявил, что стороны продвинулись в вопросе урегулирования конфликта, и предупредил, что Украина может потерять еще больше территорий, поэтому ей следует поспешить с мирным соглашением.
Перед встречей с Зеленским Трамп провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Как рассказал представитель Кремля Юрий Ушаков, разговор продлился один час 15 минут и состоялся по инициативе американского лидера. Он носил дружеский, доброжелательный и деловой характер. Трамп настойчиво продвигал мысль о необходимости как можно скорее завершить конфликт.
В начале декабря Путин принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера. Стороны обсудили суть мирной инициативы, но найти компромиссный вариант им не удалось.
Спустя несколько дней в Берлине прошла встреча делегаций США и Украины. Сообщалось, что по ее итогам западные страны согласились предоставить гарантии безопасности по типу пятой статьи устава НАТО. По словам премьер-министр Польши Дональд Туска, взамен американцы потребовали от Киева пойти на территориальные уступки.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
"Запомните это": Писториус сделал неожиданное признание о войне с Россией
24 декабря, 08:00
 
