Турция продолжит борьбу с терроризмом внутри страны, заявил Эрдоган - РИА Новости, 29.12.2025
13:50 29.12.2025
Турция продолжит борьбу с терроризмом внутри страны, заявил Эрдоган
Турция продолжит борьбу с терроризмом внутри страны, заявил Эрдоган
в мире, турция, россия, реджеп тайип эрдоган, исламское государство*
В мире, Турция, Россия, Реджеп Тайип Эрдоган, Исламское государство*
Турция продолжит борьбу с терроризмом внутри страны, заявил Эрдоган

Эрдоган: Турция продолжит борьбу с терроризмом внутри страны и за ее пределами

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© AP Photo / Francisco Seco
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 29 дек - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на фоне операции против боевиков террористической группировки "Исламское государство"* в Ялове заявил, что власти продолжат борьбу с терроризмом внутри страны и за её пределами.
Ранее министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил, что в провинции Ялова полицейские ликвидировали шестерых боевиков ИГ. По его словам, в результате столкновений погибли трое сотрудников полиции.
"Мы молимся о милости Всевышнего к героическим сотрудникам полиции, погибшим сегодня утром в Ялове в ходе операции против террористической организации ИГ; желаем терпения их семьям; выражаем соболезнования нашей полиции, нашей стране и нашему народу. Я молюсь о скорейшем выздоровлении наших раненных полицейских. Мы будем продолжать решительную, многоплановую и бескомпромиссную борьбу с кровожадными убийцами, угрожающими миру нашего народа и безопасности нашего государства как внутри наших границ, так и за их пределами", - написал Эрдоган в соцсети X.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
В Турции обвинили Зеленского в уничтожении собственного народа
В миреТурцияРоссияРеджеп Тайип ЭрдоганИсламское государство*
 
 
Заголовок открываемого материала