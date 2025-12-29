Рейтинг@Mail.ru
В России появится экспертный совет по ограничению выбросов парниковых газов - РИА Новости, 29.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:31 29.12.2025
https://ria.ru/20251229/eksperty-2065348578.html
В России появится экспертный совет по ограничению выбросов парниковых газов
В России появится экспертный совет по ограничению выбросов парниковых газов - РИА Новости, 29.12.2025
В России появится экспертный совет по ограничению выбросов парниковых газов
Президент России Владимир Путин подписал закон о создании экспертного совета в целях содействия выработке и реализации государственной политики, международному... РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T11:31:00+03:00
2025-12-29T11:31:00+03:00
россия
владимир путин
экология
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148736/86/1487368603_0:79:1500:923_1920x0_80_0_0_de60c5a793862a427a25f2802c1387fa.jpg
https://ria.ru/20251023/uglerod-2049801458.html
https://ria.ru/20250806/ukaz-2033662066.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148736/86/1487368603_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_6b60c40814feb503c8fafff9f4f65b95.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, экология, общество
Россия, Владимир Путин, Экология, Общество
В России появится экспертный совет по ограничению выбросов парниковых газов

В РФ появится экспертный совет в области ограничения выбросов парниковых газов

© РИА Новости / Руслан КривобокРабота ТЭЦ
Работа ТЭЦ - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Работа ТЭЦ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о создании экспертного совета в целях содействия выработке и реализации государственной политики, международному сотрудничеству и нормативно-правовому регулированию в области ограничения выбросов парниковых газов.
Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Вид на побережье Охотского моря с мыса Острый на острове Сахалин - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Углеродная нейтральность: как бизнес в России меняет климатическую повестку
23 октября, 18:01
Принятым законом устанавливается, что в целях содействия выработке и реализации государственной политики, международному сотрудничеству и нормативно-правовому регулированию в области ограничения выбросов парниковых газов при уполномоченном федеральном органе исполнительной власти создается экспертный совет. Уточняется, что состав совета будет формироваться из представителей федеральных органов исполнительной власти, общественных, научных и экспертных организаций и иных юридических и физических лиц.
Также федеральный закон "Об ограничении выбросов парниковых газов" дополняется понятиями "высвобождение парниковых газов", "методология климатического проекта" и "счет резервирования". Определяется, что уполномоченный федеральный орган исполнительной власти будет осуществлять оценку соответствия проектов климатическому проекту.
Согласно документу, правительство РФ вправе будет установить дополнительные условия для регистрации проекта в реестре углеродных единиц и выпуска углеродных единиц в результате реализации климатического проекта, предусматривающие, в том числе, исключение дублирования учета сокращений выбросов парниковых газов и поглощений парниковых газов.
Кроме того, определяется информация, включаемая в реестр углеродных единиц в отношении иностранных юридических лиц, не имеющих постоянного представительства в РФ и/или иностранных граждан.
Данные изменения вступят в силу с 1 сентября 2026 года.
Трубы промышленного предприятия - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
Путин поручил правительству обеспечить сокращение выбросов парниковых газов
6 августа, 11:46
 
РоссияВладимир ПутинЭкологияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала