https://ria.ru/20251229/eksperty-2065348578.html
В России появится экспертный совет по ограничению выбросов парниковых газов
В России появится экспертный совет по ограничению выбросов парниковых газов - РИА Новости, 29.12.2025
В России появится экспертный совет по ограничению выбросов парниковых газов
Президент России Владимир Путин подписал закон о создании экспертного совета в целях содействия выработке и реализации государственной политики, международному... РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T11:31:00+03:00
2025-12-29T11:31:00+03:00
2025-12-29T11:31:00+03:00
россия
владимир путин
экология
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148736/86/1487368603_0:79:1500:923_1920x0_80_0_0_de60c5a793862a427a25f2802c1387fa.jpg
https://ria.ru/20251023/uglerod-2049801458.html
https://ria.ru/20250806/ukaz-2033662066.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148736/86/1487368603_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_6b60c40814feb503c8fafff9f4f65b95.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, экология, общество
Россия, Владимир Путин, Экология, Общество
В России появится экспертный совет по ограничению выбросов парниковых газов
В РФ появится экспертный совет в области ограничения выбросов парниковых газов
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин подписал
закон о создании экспертного совета в целях содействия выработке и реализации государственной политики, международному сотрудничеству и нормативно-правовому регулированию в области ограничения выбросов парниковых газов.
Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Принятым законом устанавливается, что в целях содействия выработке и реализации государственной политики, международному сотрудничеству и нормативно-правовому регулированию в области ограничения выбросов парниковых газов при уполномоченном федеральном органе исполнительной власти создается экспертный совет. Уточняется, что состав совета будет формироваться из представителей федеральных органов исполнительной власти, общественных, научных и экспертных организаций и иных юридических и физических лиц.
Также федеральный закон "Об ограничении выбросов парниковых газов" дополняется понятиями "высвобождение парниковых газов", "методология климатического проекта" и "счет резервирования". Определяется, что уполномоченный федеральный орган исполнительной власти будет осуществлять оценку соответствия проектов климатическому проекту.
Согласно документу, правительство РФ
вправе будет установить дополнительные условия для регистрации проекта в реестре углеродных единиц и выпуска углеродных единиц в результате реализации климатического проекта, предусматривающие, в том числе, исключение дублирования учета сокращений выбросов парниковых газов и поглощений парниковых газов.
Кроме того, определяется информация, включаемая в реестр углеродных единиц в отношении иностранных юридических лиц, не имеющих постоянного представительства в РФ и/или иностранных граждан.
Данные изменения вступят в силу с 1 сентября 2026 года.