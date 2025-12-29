В России появится экспертный совет по ограничению выбросов парниковых газов

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин Президент России Владимир Путин подписал закон о создании экспертного совета в целях содействия выработке и реализации государственной политики, международному сотрудничеству и нормативно-правовому регулированию в области ограничения выбросов парниковых газов.

Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Принятым законом устанавливается, что в целях содействия выработке и реализации государственной политики, международному сотрудничеству и нормативно-правовому регулированию в области ограничения выбросов парниковых газов при уполномоченном федеральном органе исполнительной власти создается экспертный совет. Уточняется, что состав совета будет формироваться из представителей федеральных органов исполнительной власти, общественных, научных и экспертных организаций и иных юридических и физических лиц.

Также федеральный закон "Об ограничении выбросов парниковых газов" дополняется понятиями "высвобождение парниковых газов", "методология климатического проекта" и "счет резервирования". Определяется, что уполномоченный федеральный орган исполнительной власти будет осуществлять оценку соответствия проектов климатическому проекту.

Согласно документу, правительство РФ вправе будет установить дополнительные условия для регистрации проекта в реестре углеродных единиц и выпуска углеродных единиц в результате реализации климатического проекта, предусматривающие, в том числе, исключение дублирования учета сокращений выбросов парниковых газов и поглощений парниковых газов.

Кроме того, определяется информация, включаемая в реестр углеродных единиц в отношении иностранных юридических лиц, не имеющих постоянного представительства в РФ и/или иностранных граждан.