Двойные стандарты ЕС ставят под угрозу безопасность Европы, считает эксперт

БЕЙРУТ, 29 дек - РИА Новости. Политика двойных стандартов стран Европейского союза в отношении России в украинском конфликте и действий Израиля против Палестины в перспективе угрожает утрате доверия к европейским элитам и угрозе стабильности в еропейских странах в целом, поделился мнением в беседе с РИА Новости ливанский эксперт по вопросам безопасности и политики бригадный генерал армии Ливана в отставке Малик Аюб.
"Сегодня мы становимся свидетелями международной системы двойных стандартов: преступление без колебаний осуждается, если его совершает противник, и оправдывается или замалчивается, если его совершает союзник. Такой подход разрушает остатки доверия к международному праву, ускоряет политический, экономический и нравственный упадок самой Европы и открывает путь к глубоким внутренним кризисам, самым опасным из которых может стать утрата доверия к элитам и институтам, что ведет к усилению раскола (между властью и обществом - ред.), угрожающих стабильности в целом в средней и долгосрочной перспективе", - сказал Аюб.
"За это придется заплатить". Украина стравила лидеров Евросоюза
26 декабря, 08:00
Эксперт обратил внимание на заявления председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, сделанные за минувший год, которая регулярно говорила о "преступлениях против человечности", якобы совершенных Россией на Украине, призывала к международным расследованиям в отношении президента РФ Владимира Путина, к новым санкциям против Москвы и к продолжению военной поддержки Киева любой ценой - даже в ущерб социальным программам для европейских граждан. При этом, как отметил эксперт, она хранила полное молчание о происходящем в секторе Газа - массовых убийствах, систематическом голоде и полном разрушении условий для жизни, задокументированных докладами ООН и международных правозащитных организаций. Не было ни одного призыва к расследованию, ни одной угрозы санкций, ни осуждений в адрес премьера Израиля Биньямина Нетаньяху.
"Еще опаснее то, что это европейское молчание совпало с откровенно скандальной позицией США, выразившейся во введении санкций против председателя и судей Международного уголовного суда после выдачи ордеров на арест Нетаньяху, а также в попытках фактически парализовать работу суда и не признавать его решения. Здесь сорвалась последняя маска: МУС приемлем лишь тогда, когда судит противников Запада, и становится недопустимым, когда приближается к его союзникам", - отметил Аюб.
Ливанский генерал подчеркнул, что в своем слепом следовании американской политике европейское руководство втянуло континент в тяжелый экономический и социальный кризис. Антироссийские санкции, по его словам, ударили прежде всего по самой Европе, вызвав беспрецедентный рост цен на энергоносители, закрытие тысяч заводов в Германии, Франции и Великобритании, падение конкурентоспособности европейской промышленности, превращение экономики из производящей в потребляющую, все более зависимую от американских и китайских товаров. Аюб напомнил, что Европа отказалась от российского газа и нефти, чтобы затем покупать их через посредников по завышенным ценам или напрямую у США - в разы дороже.
Скандальная выходка Зеленского вызвала переполох на Западе
28 декабря, 15:31
"Так Европа наказала саму себя под лозунгом наказания России", - добавил он.
Член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема 27 декабря призвал к немедленной отставке председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен из-за регулярного её "пренебрежения гражданами Евросоюза" и нарушения органом принципов верховенства права, демонстрирующих диктатуру в Брюсселе.
Депутаты Европейского парламента в июле отклонили первый инициированный рядом парламентариев вотум недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен из-за скандала с закупками вакцин против коронавируса. Эту инициативу тогда поддержали лишь 175 депутатов при требуемом минимуме в 361 голос.
Эксперты ранее указывали, что вотум недоверия фон дер Ляйен пока всерьез все же не грозит, однако сам факт подобного голосования демонстрирует общую политическую разобщенность в ЕС и недовольство деятельностью главы Еврокомиссии, которую обвиняют в непрозрачном руководстве и авторитарной модели ведения дел.