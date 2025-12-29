БЕЙРУТ, 29 дек - РИА Новости. Политика двойных стандартов стран Европейского союза в отношении России в украинском конфликте и действий Израиля против Палестины в перспективе угрожает утрате доверия к европейским элитам и угрозе стабильности в еропейских странах в целом, поделился мнением в беседе с РИА Новости ливанский эксперт по вопросам безопасности и политики бригадный генерал армии Ливана в отставке Малик Аюб.

"Сегодня мы становимся свидетелями международной системы двойных стандартов: преступление без колебаний осуждается, если его совершает противник, и оправдывается или замалчивается, если его совершает союзник. Такой подход разрушает остатки доверия к международному праву, ускоряет политический, экономический и нравственный упадок самой Европы и открывает путь к глубоким внутренним кризисам, самым опасным из которых может стать утрата доверия к элитам и институтам, что ведет к усилению раскола (между властью и обществом - ред.), угрожающих стабильности в целом в средней и долгосрочной перспективе", - сказал Аюб.

"Еще опаснее то, что это европейское молчание совпало с откровенно скандальной позицией США , выразившейся во введении санкций против председателя и судей Международного уголовного суда после выдачи ордеров на арест Нетаньяху, а также в попытках фактически парализовать работу суда и не признавать его решения. Здесь сорвалась последняя маска: МУС приемлем лишь тогда, когда судит противников Запада, и становится недопустимым, когда приближается к его союзникам", - отметил Аюб.

Франции и Ливанский генерал подчеркнул, что в своем слепом следовании американской политике европейское руководство втянуло континент в тяжелый экономический и социальный кризис. Антироссийские санкции, по его словам, ударили прежде всего по самой Европе, вызвав беспрецедентный рост цен на энергоносители, закрытие тысяч заводов в Германии Великобритании , падение конкурентоспособности европейской промышленности, превращение экономики из производящей в потребляющую, все более зависимую от американских и китайских товаров. Аюб напомнил, что Европа отказалась от российского газа и нефти, чтобы затем покупать их через посредников по завышенным ценам или напрямую у США - в разы дороже.

"Так Европа наказала саму себя под лозунгом наказания России", - добавил он.

Член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема 27 декабря призвал к немедленной отставке председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен из-за регулярного её "пренебрежения гражданами Евросоюза" и нарушения органом принципов верховенства права, демонстрирующих диктатуру в Брюсселе

Депутаты Европейского парламента в июле отклонили первый инициированный рядом парламентариев вотум недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен из-за скандала с закупками вакцин против коронавируса. Эту инициативу тогда поддержали лишь 175 депутатов при требуемом минимуме в 361 голос.