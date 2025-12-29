Рейтинг@Mail.ru
Двойные стандарты ЕС ставят под угрозу безопасность Европы, считает эксперт - РИА Новости, 29.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:02 29.12.2025
https://ria.ru/20251229/ekspert-2065408808.html
Двойные стандарты ЕС ставят под угрозу безопасность Европы, считает эксперт
Двойные стандарты ЕС ставят под угрозу безопасность Европы, считает эксперт - РИА Новости, 29.12.2025
Двойные стандарты ЕС ставят под угрозу безопасность Европы, считает эксперт
Политика двойных стандартов стран Европейского союза в отношении России в украинском конфликте и действий Израиля против Палестины в перспективе угрожает утрате РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T14:02:00+03:00
2025-12-29T14:02:00+03:00
в мире
европа
россия
израиль
урсула фон дер ляйен
биньямин нетаньяху
владимир путин
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/139616/52/1396165253_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f9bb100b2b40860efd8c64574b2f2bb8.jpg
https://ria.ru/20251226/ukraina-2064307325.html
https://ria.ru/20251228/vykhodka-2065183038.html
https://ria.ru/20251229/zelenskiy-2065254343.html
европа
россия
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/139616/52/1396165253_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f1cf9ed11a6051a4d53f069ab5c86fee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, европа, россия, израиль, урсула фон дер ляйен, биньямин нетаньяху, владимир путин, еврокомиссия, международный уголовный суд, оон, евросоюз
В мире, Европа, Россия, Израиль, Урсула фон дер Ляйен, Биньямин Нетаньяху, Владимир Путин, Еврокомиссия, Международный уголовный суд, ООН, Евросоюз
Двойные стандарты ЕС ставят под угрозу безопасность Европы, считает эксперт

Генерал Аюб: двойные стандарты ЕС ставят ставят под угрозу безопасность Европы

© РИА Новости / Ирина Калашникова | Перейти в медиабанкФлаги возле штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе
Флаги возле штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© РИА Новости / Ирина Калашникова
Перейти в медиабанк
Флаги возле штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЙРУТ, 29 дек - РИА Новости. Политика двойных стандартов стран Европейского союза в отношении России в украинском конфликте и действий Израиля против Палестины в перспективе угрожает утрате доверия к европейским элитам и угрозе стабильности в еропейских странах в целом, поделился мнением в беседе с РИА Новости ливанский эксперт по вопросам безопасности и политики бригадный генерал армии Ливана в отставке Малик Аюб.
"Сегодня мы становимся свидетелями международной системы двойных стандартов: преступление без колебаний осуждается, если его совершает противник, и оправдывается или замалчивается, если его совершает союзник. Такой подход разрушает остатки доверия к международному праву, ускоряет политический, экономический и нравственный упадок самой Европы и открывает путь к глубоким внутренним кризисам, самым опасным из которых может стать утрата доверия к элитам и институтам, что ведет к усилению раскола (между властью и обществом - ред.), угрожающих стабильности в целом в средней и долгосрочной перспективе", - сказал Аюб.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
"За это придется заплатить". Украина стравила лидеров Евросоюза
26 декабря, 08:00
Эксперт обратил внимание на заявления председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, сделанные за минувший год, которая регулярно говорила о "преступлениях против человечности", якобы совершенных Россией на Украине, призывала к международным расследованиям в отношении президента РФ Владимира Путина, к новым санкциям против Москвы и к продолжению военной поддержки Киева любой ценой - даже в ущерб социальным программам для европейских граждан. При этом, как отметил эксперт, она хранила полное молчание о происходящем в секторе Газа - массовых убийствах, систематическом голоде и полном разрушении условий для жизни, задокументированных докладами ООН и международных правозащитных организаций. Не было ни одного призыва к расследованию, ни одной угрозы санкций, ни осуждений в адрес премьера Израиля Биньямина Нетаньяху.
"Еще опаснее то, что это европейское молчание совпало с откровенно скандальной позицией США, выразившейся во введении санкций против председателя и судей Международного уголовного суда после выдачи ордеров на арест Нетаньяху, а также в попытках фактически парализовать работу суда и не признавать его решения. Здесь сорвалась последняя маска: МУС приемлем лишь тогда, когда судит противников Запада, и становится недопустимым, когда приближается к его союзникам", - отметил Аюб.
Ливанский генерал подчеркнул, что в своем слепом следовании американской политике европейское руководство втянуло континент в тяжелый экономический и социальный кризис. Антироссийские санкции, по его словам, ударили прежде всего по самой Европе, вызвав беспрецедентный рост цен на энергоносители, закрытие тысяч заводов в Германии, Франции и Великобритании, падение конкурентоспособности европейской промышленности, превращение экономики из производящей в потребляющую, все более зависимую от американских и китайских товаров. Аюб напомнил, что Европа отказалась от российского газа и нефти, чтобы затем покупать их через посредников по завышенным ценам или напрямую у США - в разы дороже.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
Скандальная выходка Зеленского вызвала переполох на Западе
28 декабря, 15:31
"Так Европа наказала саму себя под лозунгом наказания России", - добавил он.
Член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема 27 декабря призвал к немедленной отставке председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен из-за регулярного её "пренебрежения гражданами Евросоюза" и нарушения органом принципов верховенства права, демонстрирующих диктатуру в Брюсселе.
Депутаты Европейского парламента в июле отклонили первый инициированный рядом парламентариев вотум недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен из-за скандала с закупками вакцин против коронавируса. Эту инициативу тогда поддержали лишь 175 депутатов при требуемом минимуме в 361 голос.
Эксперты ранее указывали, что вотум недоверия фон дер Ляйен пока всерьез все же не грозит, однако сам факт подобного голосования демонстрирует общую политическую разобщенность в ЕС и недовольство деятельностью главы Еврокомиссии, которую обвиняют в непрозрачном руководстве и авторитарной модели ведения дел.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Мар-а-Лаго во Флориде - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
"Полный разрыв отношений": на Западе в панике от встречи Трампа с Зеленским
Вчера, 00:52
 
В миреЕвропаРоссияИзраильУрсула фон дер ЛяйенБиньямин НетаньяхуВладимир ПутинЕврокомиссияМеждународный уголовный судООНЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала