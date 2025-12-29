Погибшие в результате ДТП с участием Джошуа были его тренерами, пишут СМИ

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Двое погибших в результате ДТП с участием британского боксера Энтони Джошуа в Нигерии оказались тренерами и близкими друзьями спортсмена, сообщает Home of Fight.

Сина Гами, тренер по силовой и физической подготовке, принимал участие в тренировках британца перед боем с американским блогером Джейком Полом. Латц был личным тренером Джошуа. Оба на момент аварии находились в передней части внедорожника и скончались на месте.

В понедельник утром внедорожник Lexus, в котором находились Джошуа, водитель и еще двое пассажиров, врезался в стоящий грузовик на оживленном участке скоростной трассы Лагос - Ибадан. Местные СМИ уточняют, что эта трасса считается одной из самых опасных в Нигерии. Джошуа, находившийся на заднем сиденье, получил незначительные травмы и был доставлен в медицинское учреждение. По информации Би-би-си со ссылкой на данные Федерального корпуса безопасности дорожного движения Нигерии, внедорожник, предположительно, превысил скорость, в результате чего водитель потерял управление во время обгона и врезался в стоящий на обочине грузовик.

Джошуа 36 лет. Он родился в Уотфорде в семье нигерийского происхождения. Раннее детство он провел в Нигерии, а в Англию вернулся, чтобы поступить в школу.