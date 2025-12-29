https://ria.ru/20251229/dzhoshua-2065513736.html
Погибшие в результате ДТП с участием Джошуа были его тренерами, пишут СМИ
Погибшие в результате ДТП с участием Джошуа были его тренерами, пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 30.12.2025
Погибшие в результате ДТП с участием Джошуа были его тренерами, пишут СМИ
Двое погибших в результате ДТП с участием британского боксера Энтони Джошуа в Нигерии оказались тренерами и близкими друзьями спортсмена, сообщает Home of... РИА Новости Спорт, 30.12.2025
2025-12-29T21:20:00+03:00
2025-12-29T21:20:00+03:00
2025-12-30T03:26:00+03:00
единоборства
энтони джошуа
спорт
вокруг спорта
бокс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/02/1881785668_0:13:1562:892_1920x0_80_0_0_0a5542d465f8f1e9bda5885cc9c2effc.jpg
https://ria.ru/20251229/bi-bi-si-2065497394.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/02/1881785668_0:0:1562:1173_1920x0_80_0_0_79bc56b1ac74616e0d62442c2a8d8b46.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
энтони джошуа, спорт, вокруг спорта, бокс
Единоборства, Энтони Джошуа, Спорт, Вокруг спорта, Бокс
Погибшие в результате ДТП с участием Джошуа были его тренерами, пишут СМИ
Двое погибших в результате ДТП с участием Джошуа оказались тренерами боксера
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Двое погибших в результате ДТП с участием британского боксера Энтони Джошуа в Нигерии оказались тренерами и близкими друзьями спортсмена, сообщает Home of Fight.
Сина Гами, тренер по силовой и физической подготовке, принимал участие в тренировках британца перед боем с американским блогером Джейком Полом. Латц был личным тренером Джошуа. Оба на момент аварии находились в передней части внедорожника и скончались на месте.
В понедельник утром внедорожник Lexus, в котором находились Джошуа, водитель и еще двое пассажиров, врезался в стоящий грузовик на оживленном участке скоростной трассы Лагос - Ибадан. Местные СМИ уточняют, что эта трасса считается одной из самых опасных в Нигерии. Джошуа, находившийся на заднем сиденье, получил незначительные травмы и был доставлен в медицинское учреждение. По информации Би-би-си со ссылкой на данные Федерального корпуса безопасности дорожного движения Нигерии, внедорожник, предположительно, превысил скорость, в результате чего водитель потерял управление во время обгона и врезался в стоящий на обочине грузовик.
Джошуа 36 лет. Он родился в Уотфорде в семье нигерийского происхождения. Раннее детство он провел в Нигерии, а в Англию вернулся, чтобы поступить в школу.
На счету Джошуа 29 побед при четырех поражениях в профессиональном боксе. Он владел чемпионскими поясами по версии Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской организации (IBO). В своем последнем бою, состоявшемся 19 декабря, Джошуа нокаутировал Пола.